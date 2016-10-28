03:26 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Допинг

Треть участников Олимпиады не проверялись на допинг в 2016 году

0
0
0

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало доклад о методах борьбы с применением запрещенных препаратов на Олимпийских играх-2016, сообщает BBC. Отмечается, что организация отметила серьезные недоработки в этой области.

В частности, в докладе говорится, что многих спортсменов, у которых должны были быть взяты пробы, просто не нашли: в некоторые дни количество таких случаев доходило до 50 процентов. Кроме того, 4125 из 11 470 спортсменов не сдавали допинг-тесты в 2016 году, при этом 1913 из них соревновались в видах спорта "высокой группы риска".

Помимо этих серьезных недочетов в докладе есть и другие. Около 100 взятых проб являются неопознанными из-за ошибок в базе данных. Одна из проб была доставлена в лабораторию лишь спустя две недели после завершения Игр. В футболе не было проведено ни одного допинг-контроля во внесоревновательные дни.

0
0
0


Материалы REN-TV

Наследницы Чикатило...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ