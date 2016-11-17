Александр Жуков: "Легкоатлеты были проверены, но под надуманными предлогами не были допущены до Игр-2016"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выступил с речью на открытии Всероссийского форума спортсменов, где будет выбран новый председатель комиссии спортсменов ОКР.



– Важным направлением деятельности может быть помощь тем, кто ушел из спорта, – сказал Жуков. – Наша комиссия активно сотрудничает с комиссиями в других международных федерациях. Что надо усилить – это создание таких комиссий во всех спортивных федерациях. Виды спорта разные, везде есть свои особенности, и важно, чтобы в каждой федерации голос спортсмена был слышен. Защита прав спортсмена в России и за ее пределами – это очень важный вопрос. То, что случилось с легкоатлетами, которые были проверены, но под надуманными предлогами не были допущены до участия в Олимпиаде – это недопустимо.

Важно, чтобы великие спортсмены несли свой опыт до молодого поколения. У нас много программ, связанных с олимпийскими уроками в школах. Особенно замечательно, когда спортсмены приходят в школу, где сами учились. Я знаю, как реагируют дети, сколько из них потом приходят в спортивные школы, глядя на вас, на своих кумиров. Есть различные благотворительные акции, мастер-классы. Я уверен, что новая комиссия все эти вопросы успешно решит. (Наталья МАРЬЯНЧИК)