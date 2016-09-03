Евгений Тищенко: "Если перейду в профессиональный бокс – дороги обратно уже не будет"

Олимпийский чемпион Рио-2016 Евгений Тищенко подчеркнул, что не строил дальнейшие планы в карьере. При этом спортсмен отметил: пока он остается в любительском боксе.

– Каковы ваши дальнейшие планы? - вопрос Тищенко.

– С 20 сентября я планирую принять участие в сборах, которые пройдут в Кисловодске. Буду работать с личным тренером. О выступлениях пока не думал.

– Об Олимпиаде в Токио еще не задумывались?

– Сейчас необходимо отдохнуть, а потом уже определяться с дальнейшими планами.

– Известный промоутер Владимир Хрюнов намеревался подписать контракт с Левитом. Вы представляете себя в профессиональном боксе?

– До Олимпийских игр я разговаривал на эту тему с Андреем Рябинским. Но никаких конкретных решений по этому поводу я пока не принял. Необходимо будет посоветоваться с президентом федерации бокса, с моим тренером и вместе принимать какое-то решение. Пока я остаюсь в любительском боксе. Если я перейду в профессиональный бокс – дороги обратно уже не будет. Меня пока все устраивает. (Любовь КОНЯЕВА)

Полностью интервью Тищенко