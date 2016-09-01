14:04 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Бокс

Боксер Тищенко получил квартиру за победу на Олимпиаде в Рио

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Чемпион Олимпиады в Рио-де-Жанейро Евгений Тищенко получил ключи от двухкомнатной квартиры в белгородской новостройке. В финале Игр-2016 в весовой категории до 91 кг россиянин победил казахстанца Василия Левита со счетом 3-0.

- Константин Полежаев поблагодарил спортсмена за то, что в трудной моральной обстановке он сумел не только достойно представить страну, но еще победить, прославив Белгород на весь мир, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы мэрии Белгорода. - От имени всех белгородцев глава вручил спортсмену ключ от двухкомнатной квартиры в новостройке, которую предоставил один из застройщиков города.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3582963

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Странник-777

Квартирку бы надо продать, а вырученные денежки между судьями, отдавшими ему победу, поделить... Тогда будет все по чесноку...

15:30

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