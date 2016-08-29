Елена Исинбаева: "Визит в Сирию - фантастика. Гордость прет изнутри"

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева осталась довольна визитом в Сирию на авиабазу Хмеймим к российским военнослужащим. Спортсменка провела зарядку и отметила, что все здесь пронизано патриотизмом.

– Нас поразил визит в Сирию. То, что мы сюда прилетели, сродни какой-то фантастике, – цитирует ТАСС Исинбаеву. – Мы следим за новостями, но лично я никогда не думала, что окажусь здесь и увижу многое своими глазами. Мы здесь познакомились с нашими солдатами, офицерами, генералами, и все они очень просты в обращении. Это очень приятно. Но в то же время они настолько уверенные, сильные. Настоящие мужчины. Вот здесь совершенно не страшно, здесь все пронизано таким патриотизмом, такой гордостью, смелостью, подвигами, и ты тоже хочешь сделать что-то приятное. Гордость прет изнутри.

Я сразу предупредила, что зарядка будет необычная, легкоатлетическая, и правила будут мои. Сначала ребята были скованные, но под конец они все раскрепостились. Нам было очень приятно. В строю было большое количество парней, и они выполняли мои команды, – рассказала со смехом Исинбаева. – Потом мерились силами. Я показывала свои легкоатлетические упражнения, они – свои. Я смогла повторить практически все, что умеют они, кроме одного упражнения, "вертушки", и была этому очень рада. Наша армия сильная.

В визите в Хмеймим приняли участие российские олимпиацы: Исинбаева вместе с олимпийской чемпионкой в командной сабле Софьей Великой, победителями Олимпиады в командной рапире Артуром Ахматхузиным, Тимуром Сафиным и Алексеем Черемисиновым, борцом Сосланом Рамоновым и серебряным призером Олимпийских игр в пулевой стрельбе Сергеем Каменским.