10:49 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Юсков, Кулижников, Логинов, Старых и Бородулина не выступят на Олимпиаде

4

 
Россия против МОК. Решающий день. LIVE!Россия против МОК. Решение CAS - в четверг или самое позднее днем в пятницу. LIVE!

Конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, а также представительница шорт-трека Татьяна Бородулина не примут участия в Олимпийских играх 2018 года.

Это стало известно после высказываний генерального секретаря Спортивного арбитража (CAS) Мэтье Риба, который заявил, что дела этих спортсменов будут рассмотрены после Олимпиады в Пхенчхане.

Напомним, эти атлеты не были допущены до участия Играх из-за допингового прошлого, после чего они обратились в швейцарский гражданский суд.

Сегодня состоялось первое заседание выездной панели CAS, по итогам которого стало известно, что дела других 47 недопущенных россиян будут рассмотрены к концу четверга или самое позднее днем в пятницу.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Решение по допуску 47 россиян на Игры-2018 отложено. Суд будет думать не меньше суток

4
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

lrm1979

Бред какой-то! Зачем тогда нужен выездной CAS, если дела рассматривать после Олимпиады? И почему их нельзя рассмотреть одновременно с другими россиянами? По принципу: как хочу, так и верчу. А что будет, если их иски удовлетворят после Олимпиады? Заново забеги проведут? Ведь просительная часть исков именно и требует допуска на соревнования Олимпиады, аналогично Ефимовой в РИО. Дааа, жесть, будем посмотреть дальше...

11:25

ВеликийПашаБуре

А почему они сразу не подали в CAS?

11:14

Avon151281

Жаль.Я бы только их и посмотрел.Остальное не интересно.ОИ для меня уже закончились

11:10

ALEXEY959595

Так потом, после Олимпиады, это не будет уже исеть смысла, т.к. в остальных международных соревнованиях они и так принимают участие. Здесь важно то, что те же Юсков и Кулижников могут пополнить копилку России медалями именно в Пхенчьяне. Ведь до следующей Олимпиады ещё 4 года

11:08