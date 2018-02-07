Юсков, Кулижников, Логинов, Старых и Бородулина не выступят на Олимпиаде

Конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, а также представительница шорт-трека Татьяна Бородулина не примут участия в Олимпийских играх 2018 года.
Это стало известно после высказываний генерального секретаря Спортивного арбитража (CAS) Мэтье Риба, который заявил, что дела этих спортсменов будут рассмотрены после Олимпиады в Пхенчхане.
Напомним, эти атлеты не были допущены до участия Играх из-за допингового прошлого, после чего они обратились в швейцарский гражданский суд.
Сегодня состоялось первое заседание выездной панели CAS, по итогам которого стало известно, что дела других 47 недопущенных россиян будут рассмотрены к концу четверга или самое позднее днем в пятницу.
Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Решение по допуску 47 россиян на Игры-2018 отложено. Суд будет думать не меньше суток
lrm1979
Бред какой-то! Зачем тогда нужен выездной CAS, если дела рассматривать после Олимпиады? И почему их нельзя рассмотреть одновременно с другими россиянами? По принципу: как хочу, так и верчу. А что будет, если их иски удовлетворят после Олимпиады? Заново забеги проведут? Ведь просительная часть исков именно и требует допуска на соревнования Олимпиады, аналогично Ефимовой в РИО. Дааа, жесть, будем посмотреть дальше...
11:25
ВеликийПашаБуре
А почему они сразу не подали в CAS?
11:14
Avon151281
Жаль.Я бы только их и посмотрел.Остальное не интересно.ОИ для меня уже закончились
11:10
ALEXEY959595
Так потом, после Олимпиады, это не будет уже исеть смысла, т.к. в остальных международных соревнованиях они и так принимают участие. Здесь важно то, что те же Юсков и Кулижников могут пополнить копилку России медалями именно в Пхенчьяне. Ведь до следующей Олимпиады ещё 4 года
11:08