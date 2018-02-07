Юсков, Кулижников, Логинов, Старых и Бородулина не выступят на Олимпиаде

Конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, а также представительница шорт-трека Татьяна Бородулина не примут участия в Олимпийских играх 2018 года.

Это стало известно после высказываний генерального секретаря Спортивного арбитража (CAS) Мэтье Риба, который заявил, что дела этих спортсменов будут рассмотрены после Олимпиады в Пхенчхане.

Напомним, эти атлеты не были допущены до участия Играх из-за допингового прошлого, после чего они обратились в швейцарский гражданский суд.

Сегодня состоялось первое заседание выездной панели CAS, по итогам которого стало известно, что дела других 47 недопущенных россиян будут рассмотрены к концу четверга или самое позднее днем в пятницу.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Решение по допуску 47 россиян на Игры-2018 отложено. Суд будет думать не меньше суток