Чьи апелляции в четверг рассмотрит CAS? Полный список 47 российских спортсменов

Сегодня состоялась первая часть заседания выездной панели CAS (ad hoc CAS). По ее итогам стало известно, что суд завершит рассмотрение апелляций 47 российских спортсменов, которым было отказано в допуске к участию в Олимпийских играм-2018, к концу четверга или самое позднее днем в пятницу.
В список тех, чьи апелляции будут рассмотрены ad hoc CAS, вошли следующие спортсмены:
ШОРТ-ТРЕК
БИАТЛОН
БОБСЛЕЙ
ХОККЕЙ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
КОНЬКИ
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
СКЕЛЕТОН
САНИ
В список также попали тренеры:
СКЕЛЕТОН
САНИ