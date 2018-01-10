Слушания в CAS по апелляциям Кулижникова и Юскова запланированы на 20 января

Слушания по апелляциям российских конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК), которое не позволяет им получить приглашение на участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, запланированы на 20 января.

МОК на заседании исполкома 5 декабря постановил, что не будет рассматривать индивидуальные заявки на участие в Олимпиаде российских спортсменов, которые ранее были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Юсков и Кулижников попадают под эти критерии, поскольку оба ранее отбыли дисквалификацию.

– Слушания Юскова и Кулижникова по оспариваю критериев допуска до Олимпийских игр запланированы на 20 января, – приводит ТАСС слова президента Союза конькобежцев России (СКР) Алексея Кравцова.

Напомним, МОК запретил россиянам выступать на Олимпийских играх 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.