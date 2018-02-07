Российские конькобежцы пропустят открытие Олимпиады-2018

Тренер российских конькобежцев Сергей Клевченя сказал, что команда не станет принимать участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Мероприятие состоится 9 февраля и начнется в 14.00 по московскому времени.
Отметим, что первый старт конькобежцев на Играх в Корее состоится 10 февраля. На дистанции 3000 м выступит Наталья Воронина.
- Мы решили не ходить на церемонию открытия, - цитирует "Р-Спорт" Клевченю.
5 февраля Олимпийский комитет России (ОКР) распространил заявление, в котором было сказано, что в церемонии открытия Олимпиады-2018 примут участие не менее 70 российских спортсменов. В этот список, в том числе, вошли и конькобежцы.
Напомним, до участия в Играх в Корее в статусе "олимпийский спортсмен из России" были допущены четыре конькобежца - Наталья Воронина, Сергей Трофимов, Ангелина Голикова и Ольга Граф. Последняя добровольно отказалась от выступления на Олимпиаде, несмотря на допуск к стартам со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
madmax25
Если уж все остальные страны норовят избежать церемонии открытия, чтоб не морозить пятую точку, то нам сам бог велел не мёрзнуть под нейтральным флагом. Никаких вам политических демаршей, пусть мёрзнуть чинуши из МОК...
10:09