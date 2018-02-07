Российские конькобежцы пропустят открытие Олимпиады-2018

Тренер российских конькобежцев Сергей Клевченя сказал, что команда не станет принимать участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Мероприятие состоится 9 февраля и начнется в 14.00 по московскому времени.

Отметим, что первый старт конькобежцев на Играх в Корее состоится 10 февраля. На дистанции 3000 м выступит Наталья Воронина.

- Мы решили не ходить на церемонию открытия, - цитирует "Р-Спорт" Клевченю.

5 февраля Олимпийский комитет России (ОКР) распространил заявление, в котором было сказано, что в церемонии открытия Олимпиады-2018 примут участие не менее 70 российских спортсменов. В этот список, в том числе, вошли и конькобежцы.

Напомним, до участия в Играх в Корее в статусе "олимпийский спортсмен из России" были допущены четыре конькобежца - Наталья Воронина, Сергей Трофимов, Ангелина Голикова и Ольга Граф. Последняя добровольно отказалась от выступления на Олимпиаде, несмотря на допуск к стартам со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

О спорт, ты - суд! // Не наша Олимпиада