13:34 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Дмитрий Дорофеев: "Решения по конькобежцам ожидаемы, если уж добрались до Ана с Устюговым"

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Тренер российских конькобежцев Дмитрий Дорофеев подчеркнул, что предварительное решение о недопуске на Олимпиаду лидеров национальной команды было ожидаемым, особенно после информации о возможном недопуске шорт-трекиста Виктора Ана.

Ранее стало известно, что помимо конькобежца, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов не получили приглашение на Игры-2018, хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Денис Освальда.

- Следовало ожидать таких новостей, если уж они добрались до Виктора Ана с Сергеем Устюговым. Они следуют своим критериям, - приводят РИА "Новости" слова Дорофеева. - Слушания у нас 20 января перенесли, а потом закончится период дозаявок. Но наша задача была бегать, мы бегали, старались.

Сейчас будем ждать 28 января, а там смотреть... Нужно понять, какая будет стратегия, если мы не едем на Олимпиаду. У нас остается финал Кубка мира, чемпионат мира.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20180123/1131519900.html

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ossipov

Нет слов, вот теперь я за бойкот!

14:18