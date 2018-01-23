Дмитрий Дорофеев: "Решения по конькобежцам ожидаемы, если уж добрались до Ана с Устюговым"

Тренер российских конькобежцев Дмитрий Дорофеев подчеркнул, что предварительное решение о недопуске на Олимпиаду лидеров национальной команды было ожидаемым, особенно после информации о возможном недопуске шорт-трекиста Виктора Ана.
Ранее стало известно, что помимо конькобежца, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов не получили приглашение на Игры-2018, хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Денис Освальда.
- Следовало ожидать таких новостей, если уж они добрались до Виктора Ана с Сергеем Устюговым. Они следуют своим критериям, - приводят РИА "Новости" слова Дорофеева. - Слушания у нас 20 января перенесли, а потом закончится период дозаявок. Но наша задача была бегать, мы бегали, старались.
Сейчас будем ждать 28 января, а там смотреть... Нужно понять, какая будет стратегия, если мы не едем на Олимпиаду. У нас остается финал Кубка мира, чемпионат мира.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20180123/1131519900.html
ossipov
Нет слов, вот теперь я за бойкот!
14:18