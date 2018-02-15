18:02 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Сноуборд

Олюнин извинился за то, что не попал в финал Олимпиады

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Российский сноубордист Николай Олюнин извинился перед болельщиками за непопадание в финал Олимпиады в Пхенчхане.

 
Николай ОЛЮНИН.Страшная травма сноубордиста Олюнина. Подробности. Видео

В полуфинальном заезде в борд-кроссе Олюнин упал и сломал ногу.

"Хотел сказать всем большое спасибо, что поддерживали меня. К сожалению, не получилось выжать все соки, попасть в большой финал, это была моя цель. Итог такой плачевный. Самое главное, что я старался и очень сильно хотел показать русский дух. Извините меня, пожалуйста, что так все произошло и спасибо большое всем", - обратился Олюнин к болельщикам в Инстаграме Федерации сноуборда России.

"На данный момент Николай Олюнин находится в больнице, где было проведено полное обследование. К оказанию помощи нашему спортсмену привлечены лучшие специалисты. Кроме диагностированного ранее перелома, других травм не выявлено", - говорится в сообщении.

 

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Felix BARSA

Выздоравливай, Николай! На таких как ты и держится российский спорт!

19:34 15 февраля

block6

не... этим человеком я горжусь, как он круто выписывает повороты и летает!! здоровья!!!

18:12 15 февраля

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