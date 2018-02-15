Олюнин извинился за то, что не попал в финал Олимпиады

Российский сноубордист Николай Олюнин извинился перед болельщиками за непопадание в финал Олимпиады в Пхенчхане.
В полуфинальном заезде в борд-кроссе Олюнин упал и сломал ногу.
"Хотел сказать всем большое спасибо, что поддерживали меня. К сожалению, не получилось выжать все соки, попасть в большой финал, это была моя цель. Итог такой плачевный. Самое главное, что я старался и очень сильно хотел показать русский дух. Извините меня, пожалуйста, что так все произошло и спасибо большое всем", - обратился Олюнин к болельщикам в Инстаграме Федерации сноуборда России.
"На данный момент Николай Олюнин находится в больнице, где было проведено полное обследование. К оказанию помощи нашему спортсмену привлечены лучшие специалисты. Кроме диагностированного ранее перелома, других травм не выявлено", - говорится в сообщении.
На данный момент Николай Олюнин @nikolay_olyunin находится в больнице, где было проведено полное обследование. К оказанию помощи нашему спортсмену привлечены лучшие специалисты. Кроме диагностированного ранее перелома, других травм не выявлено. #pyeongchang2018 #olympics #sbx #russnowboard #гордимся
Felix BARSA
Выздоравливай, Николай! На таких как ты и держится российский спорт!
19:34 15 февраля
block6
не... этим человеком я горжусь, как он круто выписывает повороты и летает!! здоровья!!!
18:12 15 февраля