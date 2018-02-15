Олюнин извинился за то, что не попал в финал Олимпиады

Российский сноубордист Николай Олюнин извинился перед болельщиками за непопадание в финал Олимпиады в Пхенчхане.

В полуфинальном заезде в борд-кроссе Олюнин упал и сломал ногу.

"Хотел сказать всем большое спасибо, что поддерживали меня. К сожалению, не получилось выжать все соки, попасть в большой финал, это была моя цель. Итог такой плачевный. Самое главное, что я старался и очень сильно хотел показать русский дух. Извините меня, пожалуйста, что так все произошло и спасибо большое всем", - обратился Олюнин к болельщикам в Инстаграме Федерации сноуборда России.

"На данный момент Николай Олюнин находится в больнице, где было проведено полное обследование. К оказанию помощи нашему спортсмену привлечены лучшие специалисты. Кроме диагностированного ранее перелома, других травм не выявлено", - говорится в сообщении.

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