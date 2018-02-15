Николай Олюнин - после падения на Олимпиаде: "Все нормально"

Россиянин Николай Олюнин, получивший тяжелую травму в полуфинале борд-кросса, в момент эвакуации с трассы обнадежил окружающих, крикнув, что у него все нормально. Об этом сообщает специальный корреспондент "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

Олюнин после падения не смог покинуть трассу самостоятельно и был отбуксирован на специальных санях.

Главный тренер сборной России по сноуборду Денис Тихомиров заявил "СЭ", что серебряный призер Олимпиады в Сочи выступал в Пхенчхане с травмой колена и именно это повреждение не позволило Олюнину завершить соревнования на Играх-2018.

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