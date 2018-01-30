Екатерина Илюхина: "Надеюсь, россияне будут "воевать" на Олимпиаде-2018"

Сноубордистка Екатерина Илюхина выразила надежду, что российские спортсмены, вынужденные выступать на Играх-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом, будут "воевать" и доказывать, что к ним нельзя так относиться.

Ранее МОК объявил о возможности допуска к Олимпиаде-2018 только "чистых" российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR).

В итоге МОК зарегистрировал список из 169 спортсменов, которые вошли в заявку на Игры-2018, в нее не был включен ряд лидеров российской команды в своих видах спорта.

– Для меня, спортсмена, много добившегося, это неприемлемо, – приводит РИА "Новости" слова Илюхиной. – Как можно теперь участвовать после такого? МОК говорит, что российские спортсмены во время Олимпиады могут повесить свой флаг только в комнате и не более того. Ну что это такое?

Я участвовала в двух Олимпийских играх, я знаю, что это такое. Олимпиада – это радость, это гордость за страну. А сейчас нашим ребятам говорят: "Ты никто, ты нейтральный". Не пускают ни на открытие, ни на закрытие Игр в качестве спортсмена своей страны.

Я не понимаю такого отношения к нашей команде. Надеюсь, что наши спортсмены будут "воевать" на Олимпиаде в Пхенчхане и будут доказывать, что это не дело. Очень обидно, что к нам так относятся.