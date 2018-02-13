Юлия Белорукова: "Я еще с утра знала, что выиграю медаль"

Лыжница Юлия Белорукова после спринта на Олимпийских играх-2018 отметила, что рано списывать со счетом российский женский лыжный спорт. Спортсменка также добавила, что с утра знала, что выиграет медаль.

- Несколько лет назад наши женские лыжи уже списали в утиль, - сказала Белорукова. - Мы с Наташей сегодня показали – рано. И лично я еще с утра знала, что выиграю медаль. С утра было предчувствие. У меня и в Лахти перед командным спринтом такое было. (Владимир ИВАНОВ).

Напомним, что Белорукова завоевала бронзу в женском спринте на Олипмиаде-2018. Первое место заняла шведка Стина Нильссон. Второе - норвежка Майкен Фалла. Еще одна россиянка Наталья Непряева стала четвертой.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

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