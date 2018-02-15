Сергей Устюгов: "Я вернусь"

Российский лыжник Сергей Устюгов, не получивший приглашения от МОК на Олимпиаду-2018, пообещал своим соперникам вернуться. Он опубликовал яркое фото с тренировки в Сибири в своем Инстаграме.

– Я вернусь, – подписал снимок Устюгов, упомянув в сообщении Йоханнеса Клебо, Федерико Пеллегрино и Александра Большунова – призеров спринта на Олимпиаде в Пхенчхане.