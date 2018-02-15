11:00 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Сергей Устюгов: "Я вернусь"

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Российский лыжник Сергей Устюгов, не получивший приглашения от МОК на Олимпиаду-2018, пообещал своим соперникам вернуться. Он опубликовал яркое фото с тренировки в Сибири в своем Инстаграме.

– Я вернусь, – подписал снимок Устюгов, упомянув в сообщении Йоханнеса Клебо, Федерико Пеллегрино и Александра Большунова – призеров спринта на Олимпиаде в Пхенчхане.

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Bache Gabrielsen

Серега, ты никуда и не уходил. Это происки врагов. Которые рано или поздно будут наказаны.

12:21

Felix BARSA

ЖДЕМ ТЕБЯ СЕРЕГА!!! Нужно показать западникам настоящий русский дух и характер!!!

11:28

xxx5

Серега, надеемся ты еще скажешь свое слово ! Как минимум еще одна олимпиада у тебя еще будет, и ты накажешь астматиков !

11:12

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