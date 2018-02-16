Лыжницы Непряева, Белорукова, Седова, Нечаевская - в составе России на эстафету в Пхенчхане

Россиянки Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская выступят в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане. Гонка 4х5 км состоится завтра и начнется в 12.30 по московскому времени.
Россиянки Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская выступят в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане. Гонка 4х5 км состоится завтра и начнется в 12.30 по московскому времени.
Красноармеец К
Любопытно какая расстановка по этапам будет? Финишировать видимо Непряева будет. Седова 2ой или 3ий? А может первый? А Нечаевскую на 3ий? Белорукова то наверняка 2ой побежит отрыв делать перед коньком... А может и первый. В общем, вариант Белорукова-Седова-Нечаевская-Непряева. Ммм?
10:50