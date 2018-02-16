10:24 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Лыжницы Непряева, Белорукова, Седова, Нечаевская - в составе России на эстафету в Пхенчхане

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Россиянки Наталья НепряеваЮлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская выступят в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане. Гонка 4х5 км состоится завтра и начнется в 12.30 по московскому времени. 

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Красноармеец К

Любопытно какая расстановка по этапам будет? Финишировать видимо Непряева будет. Седова 2ой или 3ий? А может первый? А Нечаевскую на 3ий? Белорукова то наверняка 2ой побежит отрыв делать перед коньком... А может и первый. В общем, вариант Белорукова-Седова-Нечаевская-Непряева. Ммм?

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