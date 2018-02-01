FIS сняла временное отстранение Легкова, Крюкова и еще шести российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сняла временное отстранение от соревнований Александра Легкова, Никиты Крюкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Александра Бессмертных, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Натальи Матвеевой, сообщает пресс-служба организации. Это решение основано на сегодняшнем вердикте CAS, который оправдал 28 российских спортсменов, ранее обвиненных в нарушении антидопинговых правил.
Вместе с тем, FIS подчеркнула, что это решение не означает того, что оправданные лыжники получат приглашения на Олимпиаду-2018. Этот вопрос остается в компетенции МОК.
Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.
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rusfed 2.0
Если ребята отсудят право бежать на Олимпиаде, то это будет тяжкая задача для Вяльбе - выбрать лучших. Как их выбрать, если они уже больше года не бегают на соревнованиях?
21:08 1 февраля
Felix BARSA
Кроме Олимпиады есть еще Чемпионат мира и другие соревнования, где наши ребята победят,,,
20:53 1 февраля
andyk82
rusfed 2.0 --------------------------- Переобулся?
20:49 1 февраля