20:00 1 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

FIS сняла временное отстранение Легкова, Крюкова и еще шести российских лыжников

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) сняла временное отстранение от соревнований Александра Легкова, Никиты Крюкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Александра Бессмертных, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Натальи Матвеевой, сообщает пресс-служба организации. Это решение основано на сегодняшнем вердикте CAS, который оправдал 28 российских спортсменов, ранее обвиненных в нарушении антидопинговых правил.

Вместе с тем, FIS подчеркнула, что это решение не означает того, что оправданные лыжники получат приглашения на Олимпиаду-2018. Этот вопрос остается в компетенции МОК. 

Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена. 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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rusfed 2.0

Если ребята отсудят право бежать на Олимпиаде, то это будет тяжкая задача для Вяльбе - выбрать лучших. Как их выбрать, если они уже больше года не бегают на соревнованиях?

21:08 1 февраля

Felix BARSA

Кроме Олимпиады есть еще Чемпионат мира и другие соревнования, где наши ребята победят,,,

20:53 1 февраля

andyk82

rusfed 2.0 --------------------------- Переобулся?

20:49 1 февраля