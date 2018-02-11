Евгений Дементьев: "Если бы не падение, Спицов мог бы бороться за золото"

Олимпийский чемпион Турина Евгений Дементьев отметил, что лыжнику Денису Спицову, занявшему четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде-2018, тактически нужно было пройти гонку по-другому.

– Денис вступил очень хорошо. Не сказал бы, что удивлен его результатом. Больше рад, что Денис поднялся так высоко, - сказал Дементьев. - Уже по ходу сезона он заезжал в первую десятку. А на Кубке мира ехать сложнее, чем на Олимпиаде, потому что там по шесть человек выставляют от страны, а здесь по четыре. Поэтому это очень достойное выступление. Поздравляю Дениса, и надеюсь, что это только начало.

– Если бы не падение в начале гонке, Спицов мог бы бороться за золото?

– Думаю, да. Возможно, тактически нужно было по-другому пройти. Как он сам сказал, вроде бы темп был невысокий. И как Крюгер уехал, он сам не понял. Хотя они и в завале вместе участвовали. Если он вместе с ним ушел – то был бы с медалью.

– То, что он ставил на Клебо по ходу дистанции, а не контролировал Крюгера, было ошибкой?

– Не скажу, что это ошибка. Но, возможно, он ориентировался на лидеров, думал, что они будут отыгрывать эти секунды, а в итоге они не смогли этого сделать. Крюгер уехал и занял первое место.

– Как думаете, если бы наших лидеров допустили на соревнования, ситуации могла сложиться по-другому?

– Однозначно. Они же не просто лидеры нашей страны, а мировые звезды. Устюгов – чемпион мира прошлого года. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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