Андрей Мельниченко: "Некому было бежать, сказали: "Пробегись, продышись"

Российский лыжник Андрей Мельниченко не рассчитывал на высокий результат в спринте на Олимпийских играх. Ранее он не смог пробиться в четвертьфинал.

- Классический стиль - не моя стихия, я больше люблю коньком, - цитирует ТАСС Мельниченко. - Но некому было бежать, сказали: "Пробегись, продышись". Трасса очень сложная, девчонки пробежали и разбили лыжню, сейчас на ней рыхлый снег.

Побегу пятнашку коньком, а дальше все будет зависеть от результата. Марафон я точно не побегу.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

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