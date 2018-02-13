13:02 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Андрей Мельниченко: "Некому было бежать, сказали: "Пробегись, продышись"

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Российский лыжник Андрей Мельниченко не рассчитывал на высокий результат в спринте на Олимпийских играхРанее он не смог пробиться в четвертьфинал.

- Классический стиль - не моя стихия, я больше люблю коньком, - цитирует ТАСС Мельниченко. - Но некому было бежать, сказали: "Пробегись, продышись". Трасса очень сложная, девчонки пробежали и разбили лыжню, сейчас на ней рыхлый снег.

Побегу пятнашку коньком, а дальше все будет зависеть от результата. Марафон я точно не побегу.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4953544

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Papa Dolphin

BlackKnight ---------- ахаха, точно :)

14:10 13 февраля

Bee

Это да))) Только у нас на 10 тыщ на этой олимпиаде некому бежать, да и на 500 тоже.

13:34 13 февраля

rusfed 2.0

Устюгов, Петухов, Ретивых, Крюков - выбиты только на одной этой дистанции

13:34 13 февраля

BlackKnight

Прясо как у Высоцкого: "Десять тысяч — и всего один забег остался. В это время наш Бескудников Олег зазнался: Я, говорит, болен, бюллетеню, нету сил — и сгинул. Вот наш тренер мне тогда и предложил: беги, мол. ..."

13:26 13 февраля

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