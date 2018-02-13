Андрей Мельниченко: "Некому было бежать, сказали: "Пробегись, продышись"

Российский лыжник Андрей Мельниченко не рассчитывал на высокий результат в спринте на Олимпийских играх. Ранее он не смог пробиться в четвертьфинал.
- Классический стиль - не моя стихия, я больше люблю коньком, - цитирует ТАСС Мельниченко. - Но некому было бежать, сказали: "Пробегись, продышись". Трасса очень сложная, девчонки пробежали и разбили лыжню, сейчас на ней рыхлый снег.
Побегу пятнашку коньком, а дальше все будет зависеть от результата. Марафон я точно не побегу.
Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Papa Dolphin
BlackKnight ---------- ахаха, точно :)
14:10 13 февраля
Bee
Это да))) Только у нас на 10 тыщ на этой олимпиаде некому бежать, да и на 500 тоже.
13:34 13 февраля
rusfed 2.0
Устюгов, Петухов, Ретивых, Крюков - выбиты только на одной этой дистанции
13:34 13 февраля
BlackKnight
Прясо как у Высоцкого: "Десять тысяч — и всего один забег остался. В это время наш Бескудников Олег зазнался: Я, говорит, болен, бюллетеню, нету сил — и сгинул. Вот наш тренер мне тогда и предложил: беги, мол. ..."
13:26 13 февраля