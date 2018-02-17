Анастасия Седова: "Биатлон смотреть интереснее, чем лыжи"

Российская лыжница Анастасия Седова выразила мнение, что биатлон - более зрелищный вид спорта, чем лыжные гонки, поэтому он популярнее у болельщиков. На Олимпиаде в Пхенчхане российские лыжники взяли уже четыре бронзы, включая женскую эстафету, где в составе сборной России бежала и Седова.

– Не задевает, что несмотря на отличные результаты в лыжах, биатлон все равно в разы популярнее?

– А его действительно смотреть интереснее. Это правда! Плюс он более раскрученный.

– Но побед у вас куда больше.

– Нужен человек, который продвигал бы наш вид спорта. Хотя люди, благодаря таким спортсменам, как Александр Легков и Сергей Устюгов все-таки стали больше интересоваться лыжами.

Полностью интервью Седовой