Алексей Червоткин: "Перед гонкой не был уверен в себе на все сто процентов"

Российский лыжник Алексей Червоткин, который завоевал серебряную медаль Олимпиады в составе мужской эстафетной четверки, отметил, что мог бы пробежать лучше, если бы были кондиции хотя бы как на "Тур де Ски".

– Это командные соревнования, и от того, как каждый трудится на своем этапе, и зависит конечный результат. Я не жалел себя. С одной стороны, это хорошая проработка для меня. Но хотелось бы в этой гонке прорабатывать, – сказал Червоткин.

– Вы болели. Как долго здесь находились?

– Я приехал сюда пятнадцатого числа. С двадцать девятого по четырнадцатое находился в Австрии на сборе. Заболел сразу после "Тур де Ски", и почти три недели у меня вылетели. Находился почти без тренировок. Сначала пытался восстановиться сам, но это не помогало. Температура прыгала вверх, вниз, и мне пришлось лечь в больницу.

– Вы могли пробежать свой этап лучше, как считаете?

– Конечно, это было возможно, если бы у меня были кондиции хотя бы как на "Тур де Ски". Если бы даже меня соперники и догнали, то я бы не отстал, это сто процентов.

– Большунов принял волевое решение уехать сюда со сборов до спринта. Он легче перенес болезнь.

– Можно и так сказать. Было видно, что он рвался в бой. А вот я, признаюсь, не был уверен в себе на все сто процентов. У меня не было никакой соревновательной практики.

– То есть вам, по сути, не хватило одной гонки на Олимпиаде?

– Именно так. Не для того, чтобы посмотреть, какая у меня форма, а продышаться, потерпеть, поработать. После болезни с каждым стартом все легче и легче становится.

– Сильно удивились, когда вам привезли большое преимущество?

– Честно говоря, нет. Санек (Александр Большунов. - Прим. "СЭ") может все, что угодно (смеется). Жалко, конечно, что я немного подвел ребят, признаю это, но что поделать. На самом деле, был удивлен, когда пришел на старт, посмотрел на табло, показывали норвежца и француза. У меня сначала промелькнула мысль, что Саша упал или что-то, а потом показали их отставание более двадцати секунд. Я уже понял, что он творит. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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