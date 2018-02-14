Александр Большунов: "Медаль была вчера, а сегодня я никто"

Российский лыжник Александр Большунов подчеркнул, что уже забыл о вчерашнем спринте на Олимпиаде в Пхенчхане. Большунов завоевал в гонке бронзу, церемония награждения состоялась сегодня.

- Медаль была вчера, а сегодня я уже никто, - сказал Большунов. - Нужно думать о дальнейших соревнованиях, не до радостей. На пьедестале прыгал, да. Но все так делают, вот и я решил. (Владимир ИВАНОВ)

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