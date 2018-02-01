Александр Бессмертных: "Я надеялся на такое решение, но уверенности не было"

Серебряный призер Олимпиады в Сочи в эстафете Александр Бессмертных признался, что надеялся на положительный вердикт CAS. Также лыжник подчеркнул, что готов выступить на Играх в Пхенчхане.

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи. Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.

– Конечно, я очень рад, – признался Бессмертных. – Честное имя восстановлено. Я надеялся на такое решение, но уверенности никакой не было. В последнее время в отношении российских спортсменов было столько нелепых обвинений... Справедливость высшая все-таки есть. Когда дело дошло до того, чтобы доказательства представить, а не языком молоть, все и выяснилось. А про Родченкова даже и говорить ничего не хочу.

– Вы сможете поехать в Пхечхан?

– Без понятия. Я еще не успел ни с кем из руководства федерации пообщаться. Это же юридические вопросы, от меня тут ничего не зависит.

– Зато физическая форма, готовность – ваше дело. В каком вы состоянии сейчас?

– Никто из тех лыжников, кто был отстранен, руки не опускал и чаи не гонял. Мы работали точно так же, как если бы у нас были соревнования. К сожалению, я не соревновался и не могу ответить на вопрос, в каком состоянии нахожусь по сравнению с теми ребятами, у которых были старты. Но думаю, что не хуже, чем была в том же Тоблахе.

– То есть, если вдруг завтра в Пхенчхан, вы готовы?

– Безусловно. Но если не получится с Олимпиадой, жизнь то продолжается! В этом сезоне еще будут старты, а в следующем году – чемпионат мира. Поедем и будем доказывать, на что мы способны. (Андрей ШИТИХИН)