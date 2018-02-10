Евгений Климов: "Вылетел - и не почувствовал ни лыж, ни давления"

Российский прыгун с трамплина Евгений Климов посетовал на погодные условия после выступления на нормальном трамплине на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает teamrussia.pro. Россиянин пробился во вторую попытку, но по ее итогам занял последнее, 30-е место.

– Особенно радоваться нечему?

– Правильно понимаете.

– Как изменились условия в сравнении с днем квалификации? Тогда у вас получилось лучше.

– Погода сегодня… Первый прыжок у меня был хороший, один из лучших. Но, как мы видели, и Кубацки, и еще некоторые прыгуны, которые были фаворитами, не попали в тридцатку. Вот у меня примерно то же самое.

– Чистая лотерея? Просто не повезло? Чему помешала погода?

– Да. Я вылетел со стола, вроде всё хорошо. Толчок сделал, когда нужно. Но вылетел, и не почувствовал ни лыж, ни давления. Из-за этого меня пошатало, и траектория вниз пошла.

– Как часто такое происходит с вами? Это уникальный случай?

– Я думаю, что да.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! //

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