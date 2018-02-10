13:48 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

Шульгинов и Ситников не смогли пробиться в полуфинал на дистанции 1500 метров

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Россияне Александр Шульгинов и Павел Ситников не смогли выйти в полуфинал соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Южной Корее. В своих квалификационных забегах они заняли соответственно 6-е и 4-е места.

Ранее в полуфинал пробился россиянин Семен Елистратов с результатом 2.13,835.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр - у Швеции // 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Pyatochok

Хааа-ха-хаааа! Смотрел забеги с этими "гражданами из России" и не понял, чего они там делали? Зачем было выходить на шорт-трек, чтобы АБСОЛЮТНО не упираясь финишировать шестыми в обоих случаях? Причём, что особенно обидно, эти два дармоеда даже не ПЫТАЛИСЬ ускориться, ни РАЗУ!

17:47 10 февраля

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