Шульгинов и Ситников не смогли пробиться в полуфинал на дистанции 1500 метров

Россияне Александр Шульгинов и Павел Ситников не смогли выйти в полуфинал соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Южной Корее. В своих квалификационных забегах они заняли соответственно 6-е и 4-е места.
Ранее в полуфинал пробился россиянин Семен Елистратов с результатом 2.13,835.
Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр - у Швеции //
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Pyatochok
Хааа-ха-хаааа! Смотрел забеги с этими "гражданами из России" и не понял, чего они там делали? Зачем было выходить на шорт-трек, чтобы АБСОЛЮТНО не упираясь финишировать шестыми в обоих случаях? Причём, что особенно обидно, эти два дармоеда даже не ПЫТАЛИСЬ ускориться, ни РАЗУ!
17:47 10 февраля