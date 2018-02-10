Шульгинов и Ситников не смогли пробиться в полуфинал на дистанции 1500 метров

Россияне Александр Шульгинов и Павел Ситников не смогли выйти в полуфинал соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Южной Корее. В своих квалификационных забегах они заняли соответственно 6-е и 4-е места.

Ранее в полуфинал пробился россиянин Семен Елистратов с результатом 2.13,835.