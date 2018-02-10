Отбывший дисквалификацию за допинг француз ушел от ответа на вопрос об Ане

Шорт-трекист Тибо Фоконне не стал отвечать на вопрос об отсутствии на Играх-2018 в Пхенчхане шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана. Сам 32-летний француз в конце 2010 года был дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, а сегодня, 10 февраля, занял седьмое место в забеге на 1500 м.

- Нет, я не отвечу на этот вопрос, - цитирует RT Фоконне.

Напомним, Ан не получил приглашения для участия в Олимпийских играх в Корее от Международного олимпийского комитета (МОК). Его апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) была отклонена.

Отметим, что на этой дистанции бронзовую медаль завоевал россиянин Семен Елистратов. Для него эта награда стала второй на Олимпиадах - в 2014-м в Сочи он стал олимпийским чемпионом в эстафете.

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