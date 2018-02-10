Отбывший дисквалификацию за допинг француз ушел от ответа на вопрос об Ане

Шорт-трекист Тибо Фоконне не стал отвечать на вопрос об отсутствии на Играх-2018 в Пхенчхане шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана. Сам 32-летний француз в конце 2010 года был дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, а сегодня, 10 февраля, занял седьмое место в забеге на 1500 м.
- Нет, я не отвечу на этот вопрос, - цитирует RT Фоконне.
Напомним, Ан не получил приглашения для участия в Олимпийских играх в Корее от Международного олимпийского комитета (МОК). Его апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) была отклонена.
Отметим, что на этой дистанции бронзовую медаль завоевал россиянин Семен Елистратов. Для него эта награда стала второй на Олимпиадах - в 2014-м в Сочи он стал олимпийским чемпионом в эстафете.
Бронзовый Елистратов: за себя, Виктора Ана и всю страну! //
"Вижу Ана и понимаю: ты можешь выиграть!" Главные слова Семена Елистратова
Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр – у Швеции //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/479461-fokonne-fopros-viktor-an
kolos249
Ну а что внятного может сказать этот лягушатник? "Допинг для западный спортсмены - это есть карашо! Допинг для российский спортсмены - это есть плохо!..." Так что ли?
19:45 10 февраля
Алексей Д.
Мартенчик, наверное, спать по ночам не может зная, что в его команде, команде, флаг которой он нёс на открытии игр, есть такие негодяи как этот Тибо. Вот стопудово он ходит каждый день к руководству и призывает выгнать этого допингера из сборной. Вперёд, Мартен! Мы с тобой!
19:12 10 февраля
твоя совесть
"- Нет, я не отвечу на этот вопрос" - сказал фашист на твою мольбу не расстреливать детей
18:45 10 февраля