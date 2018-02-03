Загитова станет одной из самых молодых участниц Олимпиады-2018

Китайская фристайлистка Ву Менг станет самой молодой из участников Олимпиады-2018, сообщает NBC. На момент открытия Игр ей будет 15 лет 4 месяца и 7 дней. Соревноваться в Пхенчхане будут еще пять 15-летних атлетов - Дженни-Ли Бурманссон (Швеция, фристайл), Жанг Кексин (Китай, хафпайп), Алина Загитова (Россия, фигурное катание), Ким Ха Нул (Корея, фигурное катание) и Хироваки Кунитаке (Япония, фристайл).

Самые возрастные участники представлены в керлинге. Канадке Черил Бернар будет 51 год, Тимо Рантемяки из Финляндии - 49 лет, а Томасу Усруду из Норвегии - 46.