19:48 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Пхенчхан-2018. Свежее

Йоханнес Бе: "С решением CAS по россиянам надо считаться"

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Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бе выразил надежду, что чистые российские спортсмены могут принять участие в Олимпиаде-2018. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на аннулирование результатов Олимпиады в Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр. Россияне вернули себе завоеванные медали и право претендовать на участие в Олимпиаде, если МОК пригласит их в Пхенчхан. Еще 11 апелляций удовлетворено частично. Спортсмены не прощены, награды домашней Олимпиады им не вернут и на Игры они могут приехать только через четыре года.

- CAS - главный судебный орган в спорте, с его решением нужно считаться, - цитирует NRK Бе. - История слишком затянулась. Надеюсь, чистые спортсмены смогут поехать на Олимпиаду.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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максималист

Не "Бе", а "Бё"

22:36

Один человек

А какое отношение это "бе" имеет к чистым спортсменам?

21:04