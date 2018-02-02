Йоханнес Бе: "С решением CAS по россиянам надо считаться"

Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бе выразил надежду, что чистые российские спортсмены могут принять участие в Олимпиаде-2018. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на аннулирование результатов Олимпиады в Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр. Россияне вернули себе завоеванные медали и право претендовать на участие в Олимпиаде, если МОК пригласит их в Пхенчхан. Еще 11 апелляций удовлетворено частично. Спортсмены не прощены, награды домашней Олимпиады им не вернут и на Игры они могут приехать только через четыре года.

- CAS - главный судебный орган в спорте, с его решением нужно считаться, - цитирует NRK Бе. - История слишком затянулась. Надеюсь, чистые спортсмены смогут поехать на Олимпиаду.