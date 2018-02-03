ВАДА направит 9 экспертов следить за допинг-контролем на Олимпиаде-2018

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) создало независимую комиссию наблюдателей за допинг-контролем на Олимпиаде-2018, сообщает пресс-служба организации. В ее состав вошли 9 экспертов, которые выступят гарантами качества и надежности антидопинговых программ.

В обязанности наблюдателей будут входить планирование допинг-контроля, выдача терапевтических исключений, перемещение контейнеров и анализ образцов. Эксперты будут вправе давать рекомендации МОК и оргкомитету Олимпиады по усовершенствованию процедуры.

В состав комиссии войдут Бен Макдэвитт (Австрия, ВАДА), Фредерик Донзе (Швейцария, ВАДА), Илария Баудо (Италия, ВАДА), Оскель Барросо (Куба, ВАДА), Тьерри Богосян (США, ВАДА), Чжиюй Чэнь (Китай, Китайское антидопинговое агентство), Карин Анри (Канада, ВАДА), Доминик Леруа (Канада, UCI), Кадидиату Тонкара (Мали, ВАДА).