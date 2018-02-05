Третьяков не удивлен решению МОК не приглашать его на Олимпиаду-2018

Российский скелетонист Александр Третьяков отметил, что не удивлен решением МОК не предоставлять ему приглашение на Олимпийские игры-2018, несмотря на оправдательный вердикт CAS. Он также добавил, что через суды продолжит доказывать свою правоту.

Сегодня МОК опубликовал заявление, в котором сообщается об отказе в приглашении на Игры 13 российским спортсменам и двум тренерам, которых ранее оправдал CAS.

– Я не удивлен этому решению. Это было ожидаемо, они говорили так, да и все к этому шло, – приводит ТАСС слова Третьякова. – Дальше будем судиться и через суды доказывать свою правоту. Сложа руки точно сидеть не будем.

Напомним, ранее дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила 43-х участников Олимпиады-2014 и аннулировала их результаты на основании доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена с учетом сведений информатора ВАДА, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. CAS 1 февраля удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. С них была снята пожизненная дисквалификация на участие в Олимпийских играх, а также признаны результаты Олимпиады-2014 Сочи.

При этом CAS отклонил апелляции еще 11 спортсменов, с которых при этом был снят пожизненный запрет на участие в Играх после Олимпиады-2018. Дела оставшихся четырех атлетов рассмотрят позже.