Российские лыжники не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2018

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что российские лыжники не пойдут на церемонию открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Церемония открытия пройдет 9 февраля.

Напомним, что российские хоккеисты также не примут участие в церемонии открытия Олимпийских игр. В этот момент команда Олега Знарка будет готовиться к турниру на сборе в Аняне, который продлится с 5 по 10 февраля. Также на церемонию не пойдут биатлонисты и другие представители сборной России. (Владимир ИВАНОВ)

Россия бойкотирует церемонию открытия Олимпиады?