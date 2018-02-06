AP "отдает" олимпийские медали Устюгову

Американское издание Associated Press (AP) спрогнозировало распределение медалей на Олимпийских играх-2018. Согласно прогнозу, сборная России завоюет 9 медалей: 4 золота, 2 серебра и 3 бронзы.
Примечателен тот факт, что издание "отдало" 3 медали (2 золота, одно из которых в командном спринте, и бронза в скиатлоне) лыжнику Сергею Устюгову, который еще не получил приглашение от МОК на Игры-2018.
Полностью прогноз медалей сборной России на Олимпиаде-2018 от AP выглядит следующим образом:
Золото: лыжник Сергей Устюгов (спринт), Сборная России по лыжным гонкам (командный спринт), фигуристка Евгения Медведева, фристайлист Максим Буров;
Серебро: фигуристка Алина Загитова, Сергей Ридзик (ски-кросс);
Бронза: лыжник Сергей Устюгов (скиатлон), женская сборная России по керлингу, сборная России по фигурному катанию в командных соревнованиях.
AP не видит мужскую сборную Россию по хоккею в числе медалистов Олимпиады-2018
AP уверено: Норвегия выиграет Олимпиаду с большим отрывом
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- МОК
- Сборная России (керлинг)
- Сборная России (фигурное катание)
- Сборная России (лыжные гонки)
- Сергей Устюгов
- Евгения Медведева
- Алина Загитова
- Максим Буров
- Сергей Ридзик
gritz
да этот прогноз еще месяц назад делали
21:00
Bee
Видимо, созванивались для консультаций со ЧМОКой.
19:51
Slim Taller
Это же не спортивное издание,так что пусть себе распределяют.Кого это волнует,кроме С-Э?!
19:39
doomkapnz
Cборная России по фигурному катанию в командных соревнованиях - бронза??? Стесняюсь спросить, а кто же тогда займет второе место (первые, понятное дело, канадцы)??
19:35
yspesh4
А подводная лодка может доплыть до берегов Белоруссии, а также Иран и Ирак находятся в Индонезии ... Крестьянский шовинизьм, чё. Писали бы про проблемы Айдахо с Каклахомой что-ли.
18:35
oleg_spm
Они что-то знают про Устюгова)))
18:32
redgy
т.е. без Устюгова - 6) Хоккей - даже не топ3)) ну ну)
18:21
dok~73
двеять медалей ?
18:15