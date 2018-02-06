AP "отдает" олимпийские медали Устюгову

Американское издание Associated Press (AP) спрогнозировало распределение медалей на Олимпийских играх-2018. Согласно прогнозу, сборная России завоюет 9 медалей: 4 золота, 2 серебра и 3 бронзы.

Примечателен тот факт, что издание "отдало" 3 медали (2 золота, одно из которых в командном спринте, и бронза в скиатлоне) лыжнику Сергею Устюгову, который еще не получил приглашение от МОК на Игры-2018.

Полностью прогноз медалей сборной России на Олимпиаде-2018 от AP выглядит следующим образом:

Золото: лыжник Сергей Устюгов (спринт), Сборная России по лыжным гонкам (командный спринт), фигуристка Евгения Медведева, фристайлист Максим Буров;

Серебро: фигуристка Алина Загитова, Сергей Ридзик (ски-кросс);

Бронза: лыжник Сергей Устюгов (скиатлон), женская сборная России по керлингу, сборная России по фигурному катанию в командных соревнованиях.

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