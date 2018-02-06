18:10 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Пхенчхан-2018. Свежее

AP "отдает" олимпийские медали Устюгову

Сергей УСТЮГОВ. Фото AFP
Сергей УСТЮГОВ. Фото AFP
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Американское издание Associated Press (AP) спрогнозировало распределение медалей на Олимпийских играх-2018. Согласно прогнозу, сборная России завоюет 9 медалей: 4 золота, 2 серебра и 3 бронзы.

Примечателен тот факт, что издание "отдало" 3 медали (2 золота, одно из которых в командном спринте, и бронза в скиатлоне) лыжнику Сергею Устюгову, который еще не получил приглашение от МОК на Игры-2018.

Полностью прогноз медалей сборной России на Олимпиаде-2018 от AP выглядит следующим образом:

Золото: лыжник Сергей Устюгов (спринт), Сборная России по лыжным гонкам (командный спринт), фигуристка Евгения Медведева, фристайлист Максим Буров;

Серебро: фигуристка Алина Загитова, Сергей Ридзик (ски-кросс);

Бронза: лыжник Сергей Устюгов (скиатлон), женская сборная России по керлингу, сборная России по фигурному катанию в командных соревнованиях.

AP не видит мужскую сборную Россию по хоккею в числе медалистов Олимпиады-2018
AP уверено: Норвегия выиграет Олимпиаду с большим отрывом
 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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gritz

да этот прогноз еще месяц назад делали

21:00

Bee

Видимо, созванивались для консультаций со ЧМОКой.

19:51

Slim Taller

Это же не спортивное издание,так что пусть себе распределяют.Кого это волнует,кроме С-Э?!

19:39

doomkapnz

Cборная России по фигурному катанию в командных соревнованиях - бронза??? Стесняюсь спросить, а кто же тогда займет второе место (первые, понятное дело, канадцы)??

19:35

yspesh4

А подводная лодка может доплыть до берегов Белоруссии, а также Иран и Ирак находятся в Индонезии ... Крестьянский шовинизьм, чё. Писали бы про проблемы Айдахо с Каклахомой что-ли.

18:35

oleg_spm

Они что-то знают про Устюгова)))

18:32

redgy

т.е. без Устюгова - 6) Хоккей - даже не топ3)) ну ну)

18:21

dok~73

двеять медалей ?

18:15