Александр Тихонов: "Мы хорошо знакомы с Бахом, у меня есть его прямой телефон"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметил, что слова главы МОК Томаса Баха о решении CAS оправдать 28 российских спортсменов противоречивы. По его словам, у обвинителей нет доказательств против россиян.

– Мы хорошо знакомы с Томасом Бахом, у меня есть его прямой телефон, и мы неоднократно общались без камер, – приводят "Известия" слова Тихонова. – Я уважаю его как спортсмена, олимпийского чемпиона. Он был очень грамотным управленцем, когда был вице-президентом МОК. Но сейчас его слова очень противоречивы. Если он говорит на весь мир, что решение CAS по нашим спортсменам – ерунда, то должен объяснить почему. Вместо слов покажи всему миру бумагу, где есть неопровержимые доказательства, прямо указывающие на вину наших олимпийцев. Но этого не случается. Вместо этого идут рассуждения о реформировании CAS.

Ранее глава МОК предложил реформировать CAS в ответ на решение по апелляции российских спортсменов. По словам Баха, организация сделает все, чтобы вердикт был изменен.

Бах атакует CAS. Что ждет Россию?