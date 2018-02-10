Александр Горшков: "Коляда не справился с напряжением"

Президент Федерации фигурного катания (ФФККР) Александр Горшков считает, что российский фигурист Михаил Коляда не справился с волнением в первый день командных соревнований на Олимпиаде. Коляда в короткой программе занял 8-е место.

- Это Олимпийские игры, командные соревнования. Спортсмен переживает здесь особый стресс, - цитирует "Р-Спорт" Горшкова. - Показателем этого является тот факт, что никто из одиночников не смог откататься в короткой программе чисто - только израильтянин Алексей Быченко. Не справился с напряжением и Михаил. В дальнейшем, будем надеяться, такого не повторится.