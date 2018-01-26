Виктор Ан объяснил, почему написал письмо в МОК. На русском

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан в эфире программы "Все на матч" объяснил, почему написал письмо в МОК. Сегодня он обратился с открытым письмом к президенту МОК Томасу Баху, в котором возмутился тем, что организация не назвала причину, из-за которой он не получил приглашение на Олимпийские игры-2018 в родной Корее.
- Сложная, непонятная ситуация. Они ничего не сказали. Мне просто нужно знать, - сказал Ан по-русски.
- Что пишут о ситуации в Корее?
- Они думали, что это из-за допинга. Нам всем нужно узнать, в чем дело.
Во вторник стало известно, что МОК решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.
"Ни разу не дал повода усомниться в чистоте моих титулов".
Виктор Ан написал письмо Баху. И ждет объяснений МОК //
Когда спорт превращается в войну. Все заявления спортсменов из России в адрес МОК
За Россию без допинга!
Совсем ассимилировался парень, респект. Допинг кушает, по-русски говорит. Наш человек!
19:12
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Ещё бы ТЫ корейскими закорючками написал..... Немец бы вообще офффффигел.....
15:52