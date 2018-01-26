Виктор Ан объяснил, почему написал письмо в МОК. На русском

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан в эфире программы "Все на матч" объяснил, почему написал письмо в МОК. Сегодня он обратился с открытым письмом к президенту МОК Томасу Баху, в котором возмутился тем, что организация не назвала причину, из-за которой он не получил приглашение на Олимпийские игры-2018 в родной Корее.

- Сложная, непонятная ситуация. Они ничего не сказали. Мне просто нужно знать, - сказал Ан по-русски.

- Что пишут о ситуации в Корее?

- Они думали, что это из-за допинга. Нам всем нужно узнать, в чем дело.

Во вторник стало известно, что МОК решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.

"Ни разу не дал повода усомниться в чистоте моих титулов".

Виктор Ан написал письмо Баху. И ждет объяснений МОК //

Когда спорт превращается в войну. Все заявления спортсменов из России в адрес МОК