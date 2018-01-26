"Ни разу не дал повода усомниться в чистоте моих титулов". Виктор Ан написал письмо Баху. И ждет объяснений МОК

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан после своего недопуска до Олимпийских игр-2018 обратился с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, сообщает РИА "Новости". Спортсмен возмущен тем, что организация не назвала причину из-за которой он не сможет принять участие в Играх в Пхенчхане.
Текст открытого письма Виктора Ана:
Уважаемый гн. Президент Томас Бах,
Мои первые Олимпийские игры были еще в 2002 году и нынешние, в Пхенчхане, должны были стать особенными в моей карьере сразу по нескольким причинам. Но за две недели до старта Олимпиады я узнал, что олимпийское движение не считает меня спортсменом, заслужившим принять в них участие, и при этом не объясняет почему.
На протяжении всей своей карьеры в шорт-треке я ни разу не дал повода усомниться в чистоте завоеванных мной титулов. Я всегда с уважением относился к спорту в целом, своим соперникам, олимпийскому движению, всегда соблюдал антидопинговое законодательство и искренне считал, что, выполнив условия отбора на Олимпийские игры, "чистый" спортсмен заслуживает право в них участвовать. Но комиссия МОК решила иначе и не объяснила мне причин этого решения.
Я изучил критерии, которыми она руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр.
Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне, как спортсмене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности.
Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство, на что имею полное право, как – искренне в это верю – имею право надеяться на доверие со стороны болельщиков, соперников, журналистов после стольких лет в шорт-треке и при полном отсутствии доказательств моей вины в ситуации, когда я лишен возможности участвовать в Олимпиаде-2018.
С уважением, Виктор Ан
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https://rsport.ria.ru/blog_speedskating/20180126/1131630279.html
Al Rains
Эти бахи- прибабахи... они все видимо слепые
21:26
Ded vsegda odet
Написал он ксиву ждёт ответа, для него уж в жизни песня спета....
17:58
lisenkoff
bnk1967 Ну поймите вы наконец принцип МОКа. Не согласитесь (я лично не согласен), а просто поймите. По их мнению. в нашем государстве есть люди, руководящие люди, которые организовали, осуществляли или просто знали о применении допинга. И ведь это особо и не отрицается нашими, даже на самом высоком уровне. И отсюда простой вывод - ЛЮБОЙ российский спортсмен на ОИ в Сочи МОГ, пусть и не обязательно зная об этом, принимать допинг. Соответственно, любой из них, выигрывая медаль в Корее, вызывает не просто подозрения, а прямые выступления в нечестности его достижений. Как этого избежать - а только ВОТ ТАК. Ты вообще адекватный с твоей логикой??? При чём тут их принципы и их взгляды? Есть чистый спортсмен, который готов выступать под нейтральным флагом. Возьмите анализ на допинг до ОИ-2018, берите анализы после каждого дня соревнований, если уж не верите. Но почему не допуск?? Просто говноМОК дрюкает Россию по чьей то указке. А вот это неприятно. Я бы на месте президента объявил бойкот играм и провел свой чемпионат, причём с допингом. Пусть все херачат кто хочет. Кто не хочет на своём здоровье лежит. А потом посмотреть и сравнить результаты с результатами ОИ. И я уверен даже допинг не даст прироста если ты плохой спортсмен. Зато прикольно будет)
16:01
nickkiol
Почему? Хозяин - барин. По поводу состава хоккейной сборной некоторые тоже недоумевают: почему поехал Телегин и др., а не .... . Но что то никто не требует от Знарока ответа: а на каком основании не взяты .... ?
16:01
al_koka
Рюрик 09 ----это уже давно лошадям ясно.
15:55
ramires92
Кстати,г-н Пихлер едет на ОИ! Это еще раз доказывает,что цель МОК не борьба с допингом и допингерами,а борьба с РФ и спортсменами,ее представляющими.Правила меняются по ходу игры,теперь иностранные спецы,не работающие в России в данный момент,смогут ехать на ОИ,не смотря на работу во время сочинской ОИ со сборной России.
15:47
ramires92
max14195 ,Пробы Б сочинской ОИ давным давно уже в Лозанне...не пиши глупости,если не в курсе,они уже 33 раза проверены и перепроверены на все царапины,соль и ДНК! МОК просто целенаправленно и планомерно выполняет задачу по дискредитации всего российского спорта. В данной ситуации,если будут оправдательные вердикты в КАС по предыдущим допинговым скандалам,надо всем оправданным в КАС и недопущенным до ОИ-18 идти в общегражданские суды и разорить МОК на кругленькие суммы,а ОИ придется пропустить...ничего уже не поделать.
15:28
Россия круче всех!
Один человек другому дал пощечину. Второй человек не вызвал первого на дуэль и не смыл кровью позор, а обратился в суд, посчитав что в цивилизованном обществе так будет поступать правильно. Ему присудили 200 рублей, но почему-то всю оставшуюся недолгую жизнь он ежедневно ощущал на своем лице жар этой пощечины, запил и помер. А первый давно забыл этот случай и продолжал жить дальше. Вот так и надламывают национальное самосознание, а потом удивляются откуда у нас столько пьющих.
14:58
Рюрик 09
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср Ребятушкииииииии...... Вы ЗАБЫЛИ про ВТОРУЮ независимую комиссию, о которой отечественные СМИ предпочитают замалчивать, и которая рассматривает ДРУГИЕ критерии НЕДОПУСКА!!! Так, что 28-29 возможно "отчекрыжат" и коваля и даци и елиса и др. и др. и др..... ____________________ Могут... Но, также не объяснят причины. А зачем, если так можно???
14:45
ABC13
Не дадут корейцы корейцу за Россию выступать в Корее - он для них предатель корейской родины
14:43
adamantane'
Vittorio-049 бах - НЕГОДЯЙ, ПРОДАВШИЙ и ПРЕДАВШИЙ ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ТАКОВОЕ ! 14:02 ____________Его уже давно предали.
14:24
Vittorio-049
thomas bach - ARCHLOCH MIT OHREN !
14:02
Vittorio-049
бах - НЕГОДЯЙ, ПРОДАВШИЙ и ПРЕДАВШИЙ ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ТАКОВОЕ !
14:02
Последний Легион
Все просто. Бах - агент ЦРУ. Мне сказал об этом полковник ФСБ Смирнов.
13:28
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Ребятушкииииииии...... Вы ЗАБЫЛИ про ВТОРУЮ независимую комиссию, о которой отечественные СМИ предпочитают замалчивать, и которая рассматривает ДРУГИЕ критерии НЕДОПУСКА!!! Так, что 28-29 возможно "отчекрыжат" и коваля и даци и елиса и др. и др. и др.....
13:07
Bache Gabrielsen
В суд надо. Иск за дискриминацию по национальному признаку. Миллионов на 10 так в твердой валюте.
13:04
martys
ValeraK Дело не в наличии государственной допинговой СИСТЕМЫ, а как раз в БЕССИСТЕМНОСТИ и безответственности на всех уровнях, которые лавинообразным комом приводят к таким последствиям. Как это ни банально и просто звучит, но как такое можно признать или доказать?! Сказать Западу, что мы идиоты, и сами не ведаем, что у нас творится, везде НА МЕСТАХ хаос, но при этом подчиненный цели взять побольше медалей. Цель-то выполнена, но, как часто бывает у нас, в способах достижения, истоках никто разобраться не в состоянии. Какая нафиг СИСТЕМА? СИСТЕМА - это кредо ЗАПАДА, наше кредо - АВОСЬ и БЕССИСТЕМНОСТЬ. ______________________С этим согласен.
13:01
martys
bnk1967 Ну поймите вы наконец принцип МОКа. Не согласитесь (я лично не согласен), а просто поймите. По их мнению. в нашем государстве есть люди, руководящие люди, которые организовали, осуществляли или просто знали о применении допинга. И ведь это особо и не отрицается нашими, даже на самом высоком уровне. И отсюда простой вывод - ЛЮБОЙ российский спортсмен на ОИ в Сочи МОГ, пусть и не обязательно зная об этом, принимать допинг. Соответственно, любой из них, выигрывая медаль в Корее, вызывает не просто подозрения, а прямые выступления в нечестности его достижений. Как этого избежать - а только ВОТ ТАК._______________________Если бы у МОК действительно был такой принцип, тогда не допустили бы до ОИ всех участников сочинских Игр: Ковальчука, Дацюка, Елистратова и т.д. И наоборот, среди недопущенных есть и те, кто не участвовал в тех Играх. Поэтому такое объяснение не катит.
13:00
angena48
не понять корейским умом, что справедливость это неправильно
12:42
Dymanomashina
Молодец, Виктор! Он хотя бы БОРЕТСЯ, а не в сетях балаболит.
12:36
adamantane'
Algerd Да уж, сюжет. Корейца не пустили выступать на 5-ю олимпиаду, которая к тому же проходит в Корее.__________________________Действительно, откровенно эпично.
12:34
adamantane'
armi bnk1967 Ну поймите вы наконец принцип МОКа. Не согласитесь (я лично не согласен), а просто поймите. По их мнению. в нашем государстве есть люди, руководящие люди, которые организовали, осуществляли или просто знали о применении допинга. И ведь это особо и не отрицается нашими, даже на самом высоком уровне. И отсюда простой вывод - ЛЮБОЙ российский спортсмен на ОИ в Сочи МОГ, пусть и не обязательно зная об этом, принимать допинг. Соответственно, любой из них, выигрывая медаль в Корее, вызывает не просто подозрения, а прямые выступления в нечестности его достижений. Как этого избежать - а только ВОТ ТАК. 11:01 ................................................................................................................................................ Убогое объяснение поведения МОК. УБОГОЕ!!!!!!! Так можно "объяснить", например фашизм с концлагерями. 11:15 _________________________Да, странное у него объяснение. Вообще, пусть уж лучше пустят (извините за тавтологию) в Корею выступить там на Олимпиаде и там хоть обпроверяются. А не пускать по принципу "как бы чего не вышло"... Это просто повод. На самом деле они действительно не хотят золотых медалей от России, одно название нашей страны для них как кость в горле.
12:33
adamantane'
rusfed 2.0 Жаль корейца. Ни в коем случае не злорадствую, но подумалось: любой игрок знает, что огромные деньги (машины, квартиры) всегда сопряжены с бешеными рисками 10:19 ____________То, что уже нажито, не отнимут.
12:29
max14195
Лучше пусть позвонит в СКР и спросит, почему пробы В с сочинской олимпиады они не передают в ВАДА, оттуда и все отстранения.
12:27
bvp
Ан конечно Ан, но оставить без олимпиады Юскова - человека с гарантированной золотой медалью, это вообще верх издевательства.
12:26
индеец_Джо
"А чем Айрапетян провинился, вчерашний юниор, который Игры в Сочи смотрел только по телевизору?"...он в сборной, сборная - в системе (российского спорта), ответственность - коллективно-колхозная. Логика такая. Хотя на словах провозглашается "Найн колхоз!"
12:20
adamantane'
Наивный...
12:17
Penziak
А чем Айрапетян провинился, вчерашний юниор, который Игры в Сочи смотрел только по телевизору?
12:13
кузяка
Как тока Бабахнутый сделает свое дело, англосаксы уберут оттуда немца и поставят своего англоязычника.
12:06
Владислав2
Прочтите Ану интервью Юскова.
11:52