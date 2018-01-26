Когда спорт превращается в войну. Все заявления спортсменов из России в адрес МОК

Комиссия МОК во главе с Валери Фурнерон по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" после нескольких недель работы составила список из 111 человек, которым запрещено участвовать в соревнованиях в Пхенчхане даже под флагом МОК. Звездные фамилии стали известны утром во вторник, 23 января.
Днем в четверг, 25 января, МОК наконец-то огласил критерии отсева российских звезд на Игры-2018. А вечером Олимпийский комитет России опубликовал список из 169 спортсменов, которые с большой долей вероятности представят нашу страну в Пхенчхане.
Кого из россиян не пустили на Олимпиаду – здесь // Состав команды России из 169 олимпийцев – здесь
Сергей УСТЮГОВ: "ХОТЕЛ ЕХАТЬ НА ОЛИМПИАДУ ДАЖЕ БЕЗ ФЛАГА И ГИМНА"
Двукратный чемпион мира 2017 года лыжник Сергей Устюгов разочарован в олимпийском движении. Спортсмен в своем Инстаграме во вторник вечером отметил, что уверен в чистоте друзей и коллег, как в своей.
Друзья, с начала декабря я не давал комментарии о своих планах на олимпиаду. Конечно же как человек, который просвещает свою жизнь спорту, я хотел и был мотивирован ехать и выигрывать Олимпийские игры. Даже без флага и гимна. Все эти вещи в моём сердце. Все знают, где я родился и ради кого побеждаю. Но история с моими друзьями и коллегами (Евгением Беловым, Александром Легковым, Максимом Вылегжаниным и другими), дисквалифицированными МОК, заставляла меня задуматься. В их чистоте я уверен, как в своей. Я знаю, каким трудом они завоёвывали свои медали. Я не сильнее их. Но я соревнуюсь, а они вынуждены сидеть дома. Именно поэтому я не был уверен, что со мной не поступят подобным образом. Я был разочарован в олимпийском движении. Сегодняшней новости я удивился и расстроился гораздо меньше, чем ноябрьской о дисквалификации ребят. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие. На олимпийских играх Жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что Мы – Россияне, Мы – Сильные, Мы – Чистые. #russianskiteam #сборнаяроссии #спортэтонетолькоолимпиада #мырусскиемычистые #спортбезполитики #никогданесдаваться
Виктор АН: "НИ РАЗУ НЕ ДАЛ ПОВОДА УСОМНИТЬСЯ В ЧИСТОТЕ МОИХ ТИТУЛОВ"
Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан после своего недопуска до Олимпийских игр-2018 обратился с открытым письмом к президенту МОК Томасу Баху. Текст в пятницу утром опубликовали РИА "Новости" и Союз конькобежцев России.
Уважаемый гн. Президент Томас Бах,
Мои первые Олимпийские игры были еще в 2002 году и нынешние, в Пхенчхане, должны были стать особенными в моей карьере сразу по нескольким причинам. Но за две недели до старта Олимпиады я узнал, что олимпийское движение не считает меня спортсменом, заслужившим принять в них участие, и при этом не объясняет почему.
На протяжении всей своей карьеры в шорт-треке я ни разу не дал повода усомниться в чистоте завоеванных мной титулов. Я всегда с уважением относился к спорту в целом, своим соперникам, олимпийскому движению, всегда соблюдал антидопинговое законодательство и искренне считал, что, выполнив условия отбора на Олимпийские игры, "чистый" спортсмен заслуживает право в них участвовать. Но комиссия МОК решила иначе и не объяснила мне причин этого решения.
Я изучил критерии, которыми она руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр.
Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне, как спортсмене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности.
Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство, на что имею полное право, как – искренне в это верю – имею право надеяться на доверие со стороны болельщиков, соперников, журналистов после стольких лет в шорт-треке и при полном отсутствии доказательств моей вины в ситуации, когда я лишен возможности участвовать в Олимпиаде-2018.
С уважением, Виктор Ан
Антон ШИПУЛИН: "МЫ, РУССКИЕ СПОРТСМЕНЫ, НИКОГДА НЕ СДАЕМСЯ!"
Российский биатлонист Антон Шипулин опубликовал эмоциональный пост, в котором подчеркнул, что был шокирован решением МОК не приглашать его на Олимпиаду-2018. Лидер сборной прервал молчание в Инстаграме в четверг днем.
Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры – была моя мечта и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее. Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца. В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке "приглашенных" на Игры. Никакого ответа я пока не получил. Я принял решение в воскресенье бежать марафон "Марчалонга". Цель – получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах. Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше. Я вижу какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве не приглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!
Павел КУЛИЖНИКОВ: "ЭТО НЕ ОЛИМПИАДА, ЭТО ЛАЖА КАКАЯ-ТО"
Двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников заявил, что не будет смотреть Олимпийские игры-2018. Он подчеркнул, что решение о дисквалификации российских спортсменов имеет политический подтекст.
– Беспредел творится, – цитирует РИА "Новости" Кулижникова. – Люди наглые, не берут чистых спортсменов просто потому, что они родились в России, будто мы проклятые какие-то. Они какие-то помешанные: нам нельзя на Олимпиаду, другим можно. Что это за Олимпиада? Те, кто выиграет медали, будут знать, что половины спортсменов не было. Это не Олимпиада. Это лажа какая-то. Я даже ее смотреть не буду: побороться между собой приехали, чемпионат Голландии устроить? Цена этой медали будет нулевая.
Мы все одна команда и, конечно, взгрустнули. Ну что... Мы пацаны, мы переживем. Плакать не собираюсь, да еще из-за людей, которых я не уважаю. Вообще, людям, которых я не уважаю, меня ни за что не обидеть.
Семен ЕЛИСТРАТОВ: "КАК МОЖЕТ НЕ ПОЕХАТЬ НА ОЛИМПИАДУ СТРАНА, НЕ ПРОИГРАВШАЯ НИ В ОДНОЙ ВОЙНЕ?!"
Шорт-трекист сборной России Семен Елистратов выступил категорически против бойкота Олимпиады-2018.
Всё началось в декабре 2017 года,нашу эстафетную команду отправили на сбор в Корею для подготовки к Олимпийским играм. Находясь в другой стране и открывая новости,я,мягко говоря,недоумевал,как некоторые люди в сложившихся обстоятельствах предлагают бойкотировать ОИ.Где они находились,когда была необходимость защищать и отстаивать своих спортсменов?Также не понимал,почему вслед за утверждениями никто не уточнил,какие последствия ожидают в течение последующих 8-ми лет.Если кто-то не знает,напомню:РОССИЯ ВООБЩЕ ЗАБУДЕТ ПРО ОЛИМПИАДУ НА 8 ЛЕТ.И тут речь не только обо мне и нынешних спортсменах,ведь под откос попадает поколение молодых подрастающих спортсменов.Кто-нибудь об этом подумал? 22 января,звонок из СМИ: СМИ: – Здравствуйте! Я: – Добрый день! СМИ: – А вы знаете, что Виктор не допущен до ОИ Я: – Что? Это ошибка! 23 января.Утро,собрание у нашей команды: "Ребята, всё не очень хорошо. Виктор,Денис,Артем,Вова,Женя, Таня-не едут на ОИ,а также 19 конькобежцев.Те,кто остался,до завтра примите решение об участии или неучастии." Все в ауте,тишина... Конечно же,ситуация идёт к тому,чтобы вслед за несправедливыми отстранениями мы отказались от участия,проглотив всё,что происходило последнее время вокруг Олимпиады и крутились в своём болоте сидя дома.Но этого делать нельзя! Не поехать,значит отступить и сдаться,а как это сделает страна,не проигравшая НИ В ОДНОЙ ВОЙНЕ?Мысль о том,что кто-то порадуется,что нашей команды не будет на ОИ,мотивирует ещё сильнее,чтобы победить. Россия-это не только флаг и гимн,это Люди живущие тут,с многообразием взглядов,с разными религиями,и достижениями в других сферах и областях. Олимпийские Игры-это не только медаль и пьедестал почёта,это Семьи болеющие за нас,они в нас верят и отдают часть своей жизни,это непростая дорога под названием-Жизнь к Мечте! 28 января появится окончательный список тех,кто поедет в Корею.И если я там окажусь,то воспользуюсь этим шансом,хотя бы потому,что за мной Семья, Жена,Родители,Братья и Сёстры, Команда,друзья,подло и необъяснимо отстранённые ребята,и страна,где я живу,к сожалению без флага с гимном.На этой фотографии наша золотая четвёрка в Сочи,где из четверых,трое отстранённых!Грустно?Нет.ПодлоИмерзко!
Алена ЗАВАРЗИНА: "НА ОЛИМПИАДЕ НАДО ПОБЕЖДАТЬ ХОТЬ ЛЫСЫМ И ГОЛЫМ"
Бронзовый призер Олимпиады-2014 Алена Заварзина во вторник в Инстаграме ответила одному из пользователей, который прокомментировал решение комиссии МОК о недопуске нескольких ведущих спортсменов к Играм-2018 в Пхенчхане. Сноубордистка отметила, что она готова выступить в Корее под нейтральным флагом и ей не стыдно.
– Вам наверное лучше знать как просрали страну, ведь вы как раз были современником, – написала Заварзина. – А я вам могу сказать, что спорт это работа. И минспорт меня до смерти кормить не будет. А все эти истерики по поводу унижения – это конечно кинематографично, но все забудут эти большие жесты через пару дней, мол, я не поехал. А запомнят только тех, кто поедет и надерет им жопу, с флагом, без флага. Да хоть лысым и голым. У меня на лице написано, откуда я. И мне не стыдно. А вы больше мне не пишите.
Руслан ЗАХАРОВ: "СПОРТСМЕНЫ, КОТОРЫЕ ПОЕДУТ НА ОЛИМПИАДУ, НЕ ВИНОВАТЫ, ЧТО КОГО-ТО НЕ ДОПУСТИЛИ"
Российский конькобежец, олимпийский чемпион-2014 по шорт-треку, Руслан Захаров подчеркнул, что будет поддерживать россиян, которые получат допуск на Игры-2018.
– Настроение неидеальное, но мы стараемся быть более позитивными, улыбаться, поддерживать друг друга. У нас еще есть шанс, – сказал Захаров в интервью RT. – Те люди, которые поедут и будут выступать, они же не виноваты, что кого-то не допустили. Поэтому если они станут олимпийскими чемпионами, внесут себя в историю Олимпийских игр. Я буду желать им удачи. Желаю им только победы.
Ирина АВВАКУМОВА: "ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАК ОНИ ОБРАДУЮТСЯ, ЕСЛИ МЫ НЕ ПРИДЕМ?" - "ДА, НАДО ИДТИ!"
Лидер сборной России в прыжках с трамплина Ирина Аввакумова призвала российских спортсменов, допущенных до Олимпийских игр, принять участие в турнире. Спортсменка подчеркнула, что это нужно сделать назло всем противникам и вспомнила один анекдот в тему.
Привет ✋! Я, Ирина Аввакумова, и я выступаю за сборную России по прыжкам на лыжах с трамплина 🎿! Я представляю свою страну на международных соревнованиях 🏆! Я выхожу на старт в любую погоду 🌬, в любом состоянии 😷, в любое время🕛! Я выкладываюсь на 💯 на каждом старте, ни смотря ни на что! И мне нужна твоя☝👆👇👈👉поддержка! И помните ,знаете, анекдот -" Представляете как они обрадуются если мы не придем? - Да, надо идти!" Так вот, и сейчас надо идти, и выкладываться на все 💯 и больше! #irinaavvakumova #avvakumovateam #avvakumovatime #befirstbyavvakumova #cleanassnow #teamrussia #skijumping #однастранаоднакоманда
Юлия СКОКОВА: "ВСЕ НАДЕЖДЫ, ОЖИДАНИЯ И МЕЧТЫ РАСТАЮТ И УЙДУТ"
В число недопущенных также вошла конькобежка Юлия Скокова.
Все готовились, вся команда выходит на пик формы к Олимпийским играм. Все готовы, но... у кого будет зеленый флаг, у кого – красный, мы не знаем, – сказала Скокова в интервью RТ. – Возможно, не удастся попасть на Олимпийские игры. Все надежды, ожидания и мечты растают и уйдут никуда. Но есть и другие соревнования! Мы настраиваемся на другие старты. Чемпионат мира впереди, Кубки мира
Опрос
- МОК
- Алена Заварзина
- Антон Шипулин
- Семен Елистратов
- Скокова Ю.
- Томас Бах
- Виктор Ан
- Олимпиада
- Сергей Устюгов
- Ирина Аввакумова
- Павел Кулижников
- Руслан Захаров
mobile_actor
SS-1525-Sergey: " юриспруденция США распространятся на весь мир." Угум-с: беру выше - на всю Галактику!
20:31
alexway.67
Я не понимаю, когда говорят, что мы не можем бойкотировать игры, потому что нас могут отлучить от олимпиады еще на 8 лет. Да и пожалуйста. Есть ЧМ, ЧЕ, Кубки мира, проводимые федерациями, а не МОК. Есть куча коммерческих стартов, где можно соревноваться и зарабатывать. А задачей наших чиновников должна стать дискредитация самого понятия олимпийское движение, банкротство МОК и создание альтернативных соревнований. Таков должен быть ответ
19:32
За Россию без допинга!
Ни один из спортсменов, даже отстраненных, не высказывался за бойкот. Но диванные "патриоты" требуют, чтобы все дружной компанией сидели дома. Хотя даже солнцеликий фюрер благословил олимпийских атлетов России
19:16
Джон....Сильвер
mobile_actor - Вы еще видимо в детский сад ходите....
19:04
SS-1525-Sergey
mobile_actor ... 17:23 +++ Это у тебя каша юриспруденция США распространятся на весь мир. Неуч, хоть бы почитал что-то. Там можно подавать иски на что угодно и кого угодно, даже, если не на территории США и не граждане США.
18:44
mobile_actor
МОК – в Швейцарии, спортсмены – российские. Ну, при чем здесь США? Какая каша у людей в голове! Причем, у МОК-то тоже есть адвокаты.
17:23
SS-1525-Sergey
Мне наши спортсмены всё больше напоминают клоунов-писак, хотя им до классиков далеко. Вот учитесь у Антона Павловича, как нужно письма писать на деревню дедушке. в произведении "Ванька" он всё наглядно описал за Вас и для Вас, однофамилец кстати нынешнего главы ОКР, а может и предок, судя по поведению. Иски нужно через адвокатов подавать и не только в спортивные, но и гражданские суды. Ваши права человека ущемляют растоптали, оклеветали. За клевету ответить должны в США адвокаты это любят, срубят бабла с МОК и для себя и для Вас.
17:07
martys
yuriva Заварзина! А вот может быть у МОК техническая ошибка вышла и через пару дней у Вас отзовут приглашение? Почему? А не Ваше дело почему. Так комиссия МОК решила...__________________________"Ну, не пустят и не пустят. Значит, не поеду. Мы на это повлиять все равно не можем" - ответит Заварзина. В чем подвох вопроса?
16:32
mobile_actor
bond1951, а что изменится 18 марта по сравнению с тем, что есть сейчас?
15:29
Apleks
Надоела уже эта истерия властей вокруг не допуска. Они серьезно думают о том, что людей волнует Олимпиада. Их волнует, что кефир стал стоить 76 рублей. Вот это их волнует. Их волнует, что новогодние скидки в «Копеечке» закончились. Но пропаганда работает на всю катушку, надо же найти внешнего врага, чтобы быдло-народ не видел как их дурачат.
14:57
kolos249
Толку от этих заявлений - ноль! Выглядит всё это так, как будто россияне оправдываются. Надо было послать МОК лесом со всеми его политическими играми и не ехать в Корею.
14:00
bond1951
какой уважаемый этот бах это УРОД какого свет не видел это палочки вместе с родченковым в руках америки которая обьявила нам войну но думаю после 18 марта мы ответим и мало не покажется...............
13:35
yuriva
Заварзина! А вот может быть у МОК техническая ошибка вышла и через пару дней у Вас отзовут приглашение? Почему? А не Ваше дело почему. Так комиссия МОК решила...
12:57
mobile_actor
СЭ, а слабо собрать и опубликовать высказывания спортсменов в отношение Мутко, руководства ОКР, российских спортфедераций?
12:22
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Особенно порадует ТОММИ письмо анти--американской подстилки, у которой ""всё на лице написано""....
12:06
Andre_Saratov
Глаголом жечь сердца(с). Именно теперь понимаешь значение крылатого выражения.
12:03