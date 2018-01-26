Когда спорт превращается в войну. Все заявления спортсменов из России в адрес МОК

Комиссия МОК во главе с Валери Фурнерон по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" после нескольких недель работы составила список из 111 человек, которым запрещено участвовать в соревнованиях в Пхенчхане даже под флагом МОК. Звездные фамилии стали известны утром во вторник, 23 января.

Днем в четверг, 25 января, МОК наконец-то огласил критерии отсева российских звезд на Игры-2018. А вечером Олимпийский комитет России опубликовал список из 169 спортсменов, которые с большой долей вероятности представят нашу страну в Пхенчхане.

Кого из россиян не пустили на Олимпиаду – здесь // Состав команды России из 169 олимпийцев – здесь

Сергей УСТЮГОВ: "ХОТЕЛ ЕХАТЬ НА ОЛИМПИАДУ ДАЖЕ БЕЗ ФЛАГА И ГИМНА"

Двукратный чемпион мира 2017 года лыжник Сергей Устюгов разочарован в олимпийском движении. Спортсмен в своем Инстаграме во вторник вечером отметил, что уверен в чистоте друзей и коллег, как в своей.

Виктор АН: "НИ РАЗУ НЕ ДАЛ ПОВОДА УСОМНИТЬСЯ В ЧИСТОТЕ МОИХ ТИТУЛОВ"

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан после своего недопуска до Олимпийских игр-2018 обратился с открытым письмом к президенту МОК Томасу Баху. Текст в пятницу утром опубликовали РИА "Новости" и Союз конькобежцев России.

Виктор АН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Уважаемый гн. Президент Томас Бах,



Мои первые Олимпийские игры были еще в 2002 году и нынешние, в Пхенчхане, должны были стать особенными в моей карьере сразу по нескольким причинам. Но за две недели до старта Олимпиады я узнал, что олимпийское движение не считает меня спортсменом, заслужившим принять в них участие, и при этом не объясняет почему.



На протяжении всей своей карьеры в шорт-треке я ни разу не дал повода усомниться в чистоте завоеванных мной титулов. Я всегда с уважением относился к спорту в целом, своим соперникам, олимпийскому движению, всегда соблюдал антидопинговое законодательство и искренне считал, что, выполнив условия отбора на Олимпийские игры, "чистый" спортсмен заслуживает право в них участвовать. Но комиссия МОК решила иначе и не объяснила мне причин этого решения.



Я изучил критерии, которыми она руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр.



Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне, как спортсмене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности.



Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство, на что имею полное право, как – искренне в это верю – имею право надеяться на доверие со стороны болельщиков, соперников, журналистов после стольких лет в шорт-треке и при полном отсутствии доказательств моей вины в ситуации, когда я лишен возможности участвовать в Олимпиаде-2018.



С уважением, Виктор Ан

Антон ШИПУЛИН: "МЫ, РУССКИЕ СПОРТСМЕНЫ, НИКОГДА НЕ СДАЕМСЯ!"

Российский биатлонист Антон Шипулин опубликовал эмоциональный пост, в котором подчеркнул, что был шокирован решением МОК не приглашать его на Олимпиаду-2018. Лидер сборной прервал молчание в Инстаграме в четверг днем.

Павел КУЛИЖНИКОВ: "ЭТО НЕ ОЛИМПИАДА, ЭТО ЛАЖА КАКАЯ-ТО"

Двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников заявил, что не будет смотреть Олимпийские игры-2018. Он подчеркнул, что решение о дисквалификации российских спортсменов имеет политический подтекст.

Павел КУЛИЖНИКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

– Беспредел творится, – цитирует РИА "Новости" Кулижникова. – Люди наглые, не берут чистых спортсменов просто потому, что они родились в России, будто мы проклятые какие-то. Они какие-то помешанные: нам нельзя на Олимпиаду, другим можно. Что это за Олимпиада? Те, кто выиграет медали, будут знать, что половины спортсменов не было. Это не Олимпиада. Это лажа какая-то. Я даже ее смотреть не буду: побороться между собой приехали, чемпионат Голландии устроить? Цена этой медали будет нулевая.

Мы все одна команда и, конечно, взгрустнули. Ну что... Мы пацаны, мы переживем. Плакать не собираюсь, да еще из-за людей, которых я не уважаю. Вообще, людям, которых я не уважаю, меня ни за что не обидеть.

Семен ЕЛИСТРАТОВ: "КАК МОЖЕТ НЕ ПОЕХАТЬ НА ОЛИМПИАДУ СТРАНА, НЕ ПРОИГРАВШАЯ НИ В ОДНОЙ ВОЙНЕ?!"

Шорт-трекист сборной России Семен Елистратов выступил категорически против бойкота Олимпиады-2018.

Алена ЗАВАРЗИНА: "НА ОЛИМПИАДЕ НАДО ПОБЕЖДАТЬ ХОТЬ ЛЫСЫМ И ГОЛЫМ"

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Алена Заварзина во вторник в Инстаграме ответила одному из пользователей, который прокомментировал решение комиссии МОК о недопуске нескольких ведущих спортсменов к Играм-2018 в Пхенчхане. Сноубордистка отметила, что она готова выступить в Корее под нейтральным флагом и ей не стыдно.

– Вам наверное лучше знать как просрали страну, ведь вы как раз были современником, – написала Заварзина. – А я вам могу сказать, что спорт это работа. И минспорт меня до смерти кормить не будет. А все эти истерики по поводу унижения – это конечно кинематографично, но все забудут эти большие жесты через пару дней, мол, я не поехал. А запомнят только тех, кто поедет и надерет им жопу, с флагом, без флага. Да хоть лысым и голым. У меня на лице написано, откуда я. И мне не стыдно. А вы больше мне не пишите.

Руслан ЗАХАРОВ: "СПОРТСМЕНЫ, КОТОРЫЕ ПОЕДУТ НА ОЛИМПИАДУ, НЕ ВИНОВАТЫ, ЧТО КОГО-ТО НЕ ДОПУСТИЛИ"

Руслан ЗАХАРОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Российский конькобежец, олимпийский чемпион-2014 по шорт-треку, Руслан Захаров подчеркнул, что будет поддерживать россиян, которые получат допуск на Игры-2018.

– Настроение неидеальное, но мы стараемся быть более позитивными, улыбаться, поддерживать друг друга. У нас еще есть шанс, – сказал Захаров в интервью RT. – Те люди, которые поедут и будут выступать, они же не виноваты, что кого-то не допустили. Поэтому если они станут олимпийскими чемпионами, внесут себя в историю Олимпийских игр. Я буду желать им удачи. Желаю им только победы.

Ирина АВВАКУМОВА: "ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАК ОНИ ОБРАДУЮТСЯ, ЕСЛИ МЫ НЕ ПРИДЕМ?" - "ДА, НАДО ИДТИ!"

Лидер сборной России в прыжках с трамплина Ирина Аввакумова призвала российских спортсменов, допущенных до Олимпийских игр, принять участие в турнире. Спортсменка подчеркнула, что это нужно сделать назло всем противникам и вспомнила один анекдот в тему.

Юлия СКОКОВА: "ВСЕ НАДЕЖДЫ, ОЖИДАНИЯ И МЕЧТЫ РАСТАЮТ И УЙДУТ"

Юлия СКОКОВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

В число недопущенных также вошла конькобежка Юлия Скокова.

Все готовились, вся команда выходит на пик формы к Олимпийским играм. Все готовы, но... у кого будет зеленый флаг, у кого – красный, мы не знаем, – сказала Скокова в интервью RТ. – Возможно, не удастся попасть на Олимпийские игры. Все надежды, ожидания и мечты растают и уйдут никуда. Но есть и другие соревнования! Мы настраиваемся на другие старты. Чемпионат мира впереди, Кубки мира