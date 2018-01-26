Петухов будет смотреть Олимпиаду, чтобы поддержать допущенных к старту россиян

Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов, которого Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Играх, будет смотреть предстоящую Олимпиаду в Пхенчхане, чтобы поддержать допущенных к старту соотечественников. Об этом он сообщил в Женеве, где в пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривает его апелляцию на решение МОК.

– Думаю, буду следить за Олимпиадой, потому что это мое любимое дело, и я не могу не смотреть. Я хочу болеть за ребят, которые поехали, поддерживать их своей энергетикой, – цитирует ТАСС Петухова.

В понедельник в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно МОК от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В числе отстраненных лыжников, помимо Петухова, Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева. Большинство спортсменов во главе с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе лично прибыли на заседание.

