Мартен Фуркад: "На Олимпиаде-2018 хочу повторить результаты Игр в Сочи"

Французский биатлонист Мартен Фуркад подчеркнул, что хочет вновь выиграть олимпийское золото на предстоящих Играх в Пхенчхане. На Олимпиаде в Сочи француз завоевал две золотые медали.

– Сложно ставить перед собой задачи за год до соревнований, – цитирует Le Monde Фуркада. – Естественно, учитывая достижения на Олимпиаде в Сочи, я бы хотел добиться схожих результатов. Но я осознаю, насколько сложно будет на Играх. Помечтаем о высших наградах, а во время соревнований постараемся сделать все в лучшем виде. Несмотря на то, что у меня много наград, я не перестаю стремиться к новым.