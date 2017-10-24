Максим Цветков: "Хочу попасть в состав сборной России на Игры-2018"

Российский биатлонист Максим Цветков в интервью "Юграмегаспорт" отметил, что находится в хорошей физической форме. Спортсмен также добавил, что хочет попасть в состав сборной на Олимпийские игры – 2018 в Пхенчхане.

– Надеетесь ли вы попасть в основной состав сборной на Олимпийские игры?

– Конечно, очень хочется попасть в команду. Я думаю, что если все сложится хорошо и так, как мы планировали с тренером, то все получится.

– Не создает ли трудностей англоговорящий тренер?

– Какие-то простые моменты в тренировках я могу обсудить с Рикко Гроссом сам, например, объяснить, как я себя чувствую, как идет стрельба. Другое дело, когда идет разбор общего плана или тренерский штаб ставит какие-то задачи, тогда мы общаемся через переводчика. Но это касается только серьезный общекомандных собраний, на тренировках ребята сами общаются с Рикко.

– А как вы сами себя оцениваете? Как настрой на сезон?

– Я считаю, что очень положительно прошла летняя подготовка. Я доволен, как прошел предыдущий сбор в Рамзау. Я себя уверенно и хорошо чувствовал и тогда, и сейчас.