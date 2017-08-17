Данил Чабан: "Сочинская трасса помогает спортсменам адаптироваться к Пхенчхану"

Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан подчеркнул, что команда давно начала подготовку к Олимпиаде 2018 года. По словам специалиста, российские спортсмены после тренировок в Сочи быстрее адаптируются к трассе в Пхенчхане.

- Подготовку к Пхенчхану мы начали уже давно. План был составлен и утвержден еще после Олимпиады в Сочи, - начал Чабан. - В сезон мы (сборная по скелетону. - Прим. "СЭ") входим с полной квотой - 3 мужчины и 3 женщины. Чтобы сохранить ее на Игры, нужно по итогам этапов Кубка мира попасть в топ-25 у женщин и топ-30 у мужчин. А также входить в тройку лучших наций.

Осенью мы в третий раз поедем в Пхенчхан. И как показывает практика, наши спортсмены после Сочи быстрее адаптируются к трассе в Корее. Виражи похожи по длине, траектории, примерно та же высота над уровнем моря. Иностранцы даже задавались вопросом, не приехать ли в Сочи потренироваться, хотя до официальных запросов дело пока не дошло. (Антон БАБОШИН)

Состав сборной России по бобслею и скелетону на Игры-2018 будет назван 15 января