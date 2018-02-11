Роман Репилов: "В Китае разберемся с этими везунчиками"

Российский саночник Роман Репилов выразил надежду, что ему удастся взять реванш за неудачное выступление на Олимпиаде-2018 через четыре года в Пекине. После двух попыток в состязаниях одиночек он шел на третьем месте, но провалил третий заезд и стал восьмым.

"Это было очень тяжело... Мне говорили что Олимпиада - это такая гонка, которую нельзя спрогнозировать, это не Кубок мира или чемпионат мира, это совсем другой уровень. Сегодня я полностью это на себе прочувствовал. Третий заезд лишил меня медали, я не знаю как правильно прокомментировать все произошедшее, потому что я отдал все силы, что мог, и этого, видимо, не хватило.. Спасибо всем болельщикам за поддержку, вы очень сильно мне помогали. Я очень расстроен, что подвел всех, кто был рядом со мной в эти дни, ведь все было так близко, но судьба медали решилась за полсекунды.. Это спорт. Я пройду этот момент стиснув зубы, и в Китае разберемся с этими везунчиками", - написал Репилов в Инстаграме.

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