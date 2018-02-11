18:17 11 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Санный спорт

Роман Репилов: "В Китае разберемся с этими везунчиками"

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Российский саночник Роман Репилов выразил надежду, что ему удастся взять реванш за неудачное выступление на Олимпиаде-2018 через четыре года в Пекине. После двух попыток в состязаниях одиночек он шел на третьем месте, но провалил третий заезд и стал восьмым.

"Это было очень тяжело... Мне говорили что Олимпиада - это такая гонка, которую нельзя спрогнозировать, это не Кубок мира или чемпионат мира, это совсем другой уровень. Сегодня я полностью это на себе прочувствовал. Третий заезд лишил меня медали, я не знаю как правильно прокомментировать все произошедшее, потому что я отдал все силы, что мог, и этого, видимо, не хватило.. Спасибо всем болельщикам за поддержку, вы очень сильно мне помогали. Я очень расстроен, что подвел всех, кто был рядом со мной в эти дни, ведь все было так близко, но судьба медали решилась за полсекунды.. Это спорт. Я пройду этот момент стиснув зубы, и в Китае разберемся с этими везунчиками", - написал Репилов в Инстаграме.

 

Это было очень тяжело... Мне говорили что олимпиада это такая гонка которую нельзя спрогнозировать, это не кубок мира или чемпионат мира, это совсем другой уровень. Сегодня я полностью это на себе прочувствовал😣 Третий заезд лишил меня медали, я не знаю как правильно прокомментировать все произошедшее, потому что я отдал все силы что мог и этого видимо не хватило.. Спасибо всем болельщикам за поддержку,вы очень сильно мне помагали. Я очень расстроен что подвел всех кто был рядом со мной в эти дни, ведь все было так близко, но судьба медали решилась за пол секунды.. Это спорт😏 Я пройду этот момент стиснув зубы и в Китае разберемся с этими везунчиками😎

Публикация от Roman Repilov (@roman.repilov) Фев 11, 2018 в 6:56 PST

11 февраля на Олимпиаде. Live! //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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емен

через 4 года тебя там может и не быть или ты будешь там статистом, здесь ты был фаворитом и становится призером тоже нужно было здесь, второго шанса может и не быть.

23:16 11 февраля

genry2012

..."Ты ещё проживи этот годок"! )

20:53 11 февраля

ФанФаныч

Ну что ж, это слова мужчины, а не мальчика.

19:59 11 февраля

diolym

Посмотрите, что сделал четвёртый заезд с почитаемым здесь Лохом.

19:20 11 февраля

Алексей Д.

Красава

18:58 11 февраля

oleg.bob

Ой-ой-ой!

18:24 11 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!