Роман Репилов: "В Китае разберемся с этими везунчиками"

Российский саночник Роман Репилов выразил надежду, что ему удастся взять реванш за неудачное выступление на Олимпиаде-2018 через четыре года в Пекине. После двух попыток в состязаниях одиночек он шел на третьем месте, но провалил третий заезд и стал восьмым.
"Это было очень тяжело... Мне говорили что Олимпиада - это такая гонка, которую нельзя спрогнозировать, это не Кубок мира или чемпионат мира, это совсем другой уровень. Сегодня я полностью это на себе прочувствовал. Третий заезд лишил меня медали, я не знаю как правильно прокомментировать все произошедшее, потому что я отдал все силы, что мог, и этого, видимо, не хватило.. Спасибо всем болельщикам за поддержку, вы очень сильно мне помогали. Я очень расстроен, что подвел всех, кто был рядом со мной в эти дни, ведь все было так близко, но судьба медали решилась за полсекунды.. Это спорт. Я пройду этот момент стиснув зубы, и в Китае разберемся с этими везунчиками", - написал Репилов в Инстаграме.
Это было очень тяжело... Мне говорили что олимпиада это такая гонка которую нельзя спрогнозировать, это не кубок мира или чемпионат мира, это совсем другой уровень. Сегодня я полностью это на себе прочувствовал😣 Третий заезд лишил меня медали, я не знаю как правильно прокомментировать все произошедшее, потому что я отдал все силы что мог и этого видимо не хватило.. Спасибо всем болельщикам за поддержку,вы очень сильно мне помагали. Я очень расстроен что подвел всех кто был рядом со мной в эти дни, ведь все было так близко, но судьба медали решилась за пол секунды.. Это спорт😏 Я пройду этот момент стиснув зубы и в Китае разберемся с этими везунчиками😎
11 февраля на Олимпиаде. Live! //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
емен
через 4 года тебя там может и не быть или ты будешь там статистом, здесь ты был фаворитом и становится призером тоже нужно было здесь, второго шанса может и не быть.
23:16 11 февраля
genry2012
..."Ты ещё проживи этот годок"! )
20:53 11 февраля
ФанФаныч
Ну что ж, это слова мужчины, а не мальчика.
19:59 11 февраля
diolym
Посмотрите, что сделал четвёртый заезд с почитаемым здесь Лохом.
19:20 11 февраля
Алексей Д.
Красава
18:58 11 февраля
oleg.bob
Ой-ой-ой!
18:24 11 февраля