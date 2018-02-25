Шампанское в раздевалке сборной России. Видео

Официальный Твиттер сборной России опубликовал видео из раздевалки после победы в финале Олимпиады-2018. Россияне в финале взяли верх над Германией (4:3 ОТ) и в первые с 1992 года завоевали золото Игр.
Празднуем золото Олимпийских игр!!! 🍾#краснаямашина #redmachine pic.twitter.com/jBCKEuSqJ8– Хоккей России (@russiahockey) 25 февраля 2018 г.
Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018