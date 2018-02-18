12:34 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Тренер Крушельницкого: "Мельдоний? Надеюсь, это ошибка"

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Тренер российского керлингиста Александра Крушельницкого Дмитрий Мельников прокомментировал информацию "СЭ" об обнаружении мельдония в допинг-тесте спортсмена.

– Мне об этом (положительной допинг-пробе Крушельницкого. – Прим. "СЭ") никто не говорил, – заявил Мельников. – Я в первый раз об этом слышу. Александр закончил прием мельдония еще в 2016 году, когда препарат был запрещен. С тех пор никогда не принимал. Потом он проходил допинг-контроль на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов, и никаких проблем не было никогда. Надеюсь, это какая-то ошибка. Я постараюсь что-то узнать, и вы если узнаете, то сообщите мне. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Александр Крушельницкий: "Мельдоний в допинг-пробе? Я не в курсе всего этого"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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rashlim

Зачем он вообще его принимал? Такие страшные нагрузки в керлинге?

12:59 18 февраля

т. Сухов

Не было? Не принимал? Значит БУДЕТ!!! А кто-то ожидал другого?

12:46 18 февраля

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