Тренер Крушельницкого: "Мельдоний? Надеюсь, это ошибка"

Тренер российского керлингиста Александра Крушельницкого Дмитрий Мельников прокомментировал информацию "СЭ" об обнаружении мельдония в допинг-тесте спортсмена.
– Мне об этом (положительной допинг-пробе Крушельницкого. – Прим. "СЭ") никто не говорил, – заявил Мельников. – Я в первый раз об этом слышу. Александр закончил прием мельдония еще в 2016 году, когда препарат был запрещен. С тех пор никогда не принимал. Потом он проходил допинг-контроль на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов, и никаких проблем не было никогда. Надеюсь, это какая-то ошибка. Я постараюсь что-то узнать, и вы если узнаете, то сообщите мне. (Евгений БЕЛОУСОВ)
К бронзовому призеру Олимпиады Крушельницкому едут допинг-офицеры. Подозрение на мельдоний
В Федерации керлинга нет официальной информации по пробе Крушельницкого
Александр Крушельницкий: "Мельдоний в допинг-пробе? Я не в курсе всего этого"
rashlim
Зачем он вообще его принимал? Такие страшные нагрузки в керлинге?
12:59 18 февраля
т. Сухов
Не было? Не принимал? Значит БУДЕТ!!! А кто-то ожидал другого?
12:46 18 февраля