Тренер Крушельницкого: "Мельдоний? Надеюсь, это ошибка"

Тренер российского керлингиста Александра Крушельницкого Дмитрий Мельников прокомментировал информацию "СЭ" об обнаружении мельдония в допинг-тесте спортсмена.

– Мне об этом (положительной допинг-пробе Крушельницкого. – Прим. "СЭ") никто не говорил, – заявил Мельников. – Я в первый раз об этом слышу. Александр закончил прием мельдония еще в 2016 году, когда препарат был запрещен. С тех пор никогда не принимал. Потом он проходил допинг-контроль на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов, и никаких проблем не было никогда. Надеюсь, это какая-то ошибка. Я постараюсь что-то узнать, и вы если узнаете, то сообщите мне. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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