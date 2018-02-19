Сергей Беланов: "Не верю, что умный молодой человек будет употреблять мельдоний"

Тренер команды Виктории Моисеевой Сергей Беланов уверен, что Александр Крушельницкий​ не употреблял мельдоний. Сегодня в Сеуле пройдет вскрытие пробы Б российского керлингиста, так как в пробе А был обнаружен запрещенный препарат.

– Не верю, что умный молодой человек будет употреблять этот препарат, – считает Беланов. – Александр – умный парень. Я в это просто не верю. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)