Сергей Беланов: "Не верю, что умный молодой человек будет употреблять мельдоний"

Тренер команды Виктории Моисеевой Сергей Беланов уверен, что Александр Крушельницкий не употреблял мельдоний. Сегодня в Сеуле пройдет вскрытие пробы Б российского керлингиста, так как в пробе А был обнаружен запрещенный препарат.
– Не верю, что умный молодой человек будет употреблять этот препарат, – считает Беланов. – Александр – умный парень. Я в это просто не верю. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
DoodlyDoo
то что он шваброй хорошо трёт не делает его проницательным и думающим По ТВ картинке сложно сделать выбор об интеллектуальном уровне спортсмена.
10:58
Lunatic Pride
Ну, либо Крушельницкий - полный дебил, либо те, кто это подстроил - самые последние свиньи на планете.
09:18
ol69312
а они верят что мыши кололись плакали но ели кактус
06:24