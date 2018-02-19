05:15 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Сергей Беланов: "Не верю, что умный молодой человек будет употреблять мельдоний"

3

Тренер команды Виктории Моисеевой Сергей Беланов уверен, что Александр Крушельницкий​ не употреблял мельдоний. Сегодня в Сеуле пройдет вскрытие пробы Б российского керлингиста, так как в пробе А был обнаружен запрещенный препарат.

– Не верю, что умный молодой человек будет употреблять этот препарат, – считает Беланов. – Александр – умный парень. Я в это просто не верю. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Опрос

Мельдоний в российском керлинге на Играх-2018: провокация или катастрофа?
голосовать
3
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

DoodlyDoo

то что он шваброй хорошо трёт не делает его проницательным и думающим По ТВ картинке сложно сделать выбор об интеллектуальном уровне спортсмена.

10:58

Lunatic Pride

Ну, либо Крушельницкий - полный дебил, либо те, кто это подстроил - самые последние свиньи на планете.

09:18

ol69312

а они верят что мыши кололись плакали но ели кактус

06:24

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!