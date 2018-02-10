04:58 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Российские керлингисты обыграли Корею и гарантировали себе участие в плей-офф

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Российская команда в составе Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой обыграла Корею в матче кругового турнира Олимпиады-2018​ в дабл-миксте. Встреча завершилась со счетом 6:5 в экстра-энде.

В другой встрече Финляндия переиграла Норвегию. После пяти сессий лидируют россияне, канадцы и норвежцы, одержавшие по четыре победы. Таким образом, российские керлингисты гарантировали себе участие в полуфинале турнира в дабл-миксте.

Следующим соперником россиян будет Канада. Матч пройдет сегодня в 16.05 по московскому времени.

Каннын (Корея)

XXIII зимние Олимпийские игры

Микст

Круговой турнир

Корея - Россия - 5:6

Норвегия - Финляндия - 7:6

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/olympics/pyeongchang2018/calendar/bysport/curling/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Andre_Saratov

Теоретически кажется есть расклады, где Китай выигрывая у Финляндии и Норвегии догоняет, также и Корея, обыгрывая Швейцарию и Канаду (менее вероятный результат) набирают 4-3 (4 победы, 3 поражения). И тогда проведут доп. тай-брек.

08:06

IRB

Насчет гарантии - СЭ похоже поторопился, но уже практически там. При равенстве очков судя по оф. календарю предусмотрен тай-брейк (личные встречи не считаются). Если 4 команды борятся за 3 путевки - видимо, будут "полуфиналы" и "матч за 3 путевку".

07:05

alex160554

Самый странный вид спорта. Может игра в "чику" тоже станет олимпийским видом

06:04

demetrio1977

Andre_Saratov. Если канадцы возьмут 5 побед, а следующие четыре команды по 4 победы, то как эта четверка разыграет выход в полуфинал? Теоретически такое положение маловероятно (корейцам надо будет обыграть швейцарцев и немотивированную Канаду), но...

05:49

Инопланетный разум1

Фееричный удар Брызгаловой в 9 энде!Болеем за вас,ребята,несмотря ни на что!

05:45

Andre_Saratov

Хорошие шансы на плей-офф, даже в случае двух поражений.

05:44

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