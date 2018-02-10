Российские керлингисты обыграли Корею и гарантировали себе участие в плей-офф

Российская команда в составе Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой обыграла Корею в матче кругового турнира Олимпиады-2018​ в дабл-миксте. Встреча завершилась со счетом 6:5 в экстра-энде.

В другой встрече Финляндия переиграла Норвегию. После пяти сессий лидируют россияне, канадцы и норвежцы, одержавшие по четыре победы. Таким образом, российские керлингисты гарантировали себе участие в полуфинале турнира в дабл-миксте.

Следующим соперником россиян будет Канада. Матч пройдет сегодня в 16.05 по московскому времени.

Каннын (Корея)

XXIII зимние Олимпийские игры

Микст

Круговой турнир

Корея - Россия - 5:6

Норвегия - Финляндия - 7:6

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018