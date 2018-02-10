Российские керлингисты обыграли Корею и гарантировали себе участие в плей-офф

Российская команда в составе Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой обыграла Корею в матче кругового турнира Олимпиады-2018 в дабл-миксте. Встреча завершилась со счетом 6:5 в экстра-энде.
В другой встрече Финляндия переиграла Норвегию. После пяти сессий лидируют россияне, канадцы и норвежцы, одержавшие по четыре победы. Таким образом, российские керлингисты гарантировали себе участие в полуфинале турнира в дабл-миксте.
Следующим соперником россиян будет Канада. Матч пройдет сегодня в 16.05 по московскому времени.
Каннын (Корея)
XXIII зимние Олимпийские игры
Микст
Круговой турнир
Корея - Россия - 5:6
Норвегия - Финляндия - 7:6
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/olympics/pyeongchang2018/calendar/bysport/curling/
Andre_Saratov
Теоретически кажется есть расклады, где Китай выигрывая у Финляндии и Норвегии догоняет, также и Корея, обыгрывая Швейцарию и Канаду (менее вероятный результат) набирают 4-3 (4 победы, 3 поражения). И тогда проведут доп. тай-брек.
08:06
IRB
Насчет гарантии - СЭ похоже поторопился, но уже практически там. При равенстве очков судя по оф. календарю предусмотрен тай-брейк (личные встречи не считаются). Если 4 команды борятся за 3 путевки - видимо, будут "полуфиналы" и "матч за 3 путевку".
07:05
alex160554
Самый странный вид спорта. Может игра в "чику" тоже станет олимпийским видом
06:04
demetrio1977
Andre_Saratov. Если канадцы возьмут 5 побед, а следующие четыре команды по 4 победы, то как эта четверка разыграет выход в полуфинал? Теоретически такое положение маловероятно (корейцам надо будет обыграть швейцарцев и немотивированную Канаду), но...
05:49
Инопланетный разум1
Фееричный удар Брызгаловой в 9 энде!Болеем за вас,ребята,несмотря ни на что!
05:45
Andre_Saratov
Хорошие шансы на плей-офф, даже в случае двух поражений.
05:44