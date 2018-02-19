Представитель МОК: "Говорить о досрочном завершении Олимпиады для России пока рано"

Глава департамента по связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс провел пресс-конференцию после известия о положительной пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого. По словам Адамса, пока рано говорить о досрочном завершении Олимпиады для российских спортсменов.

– Это решит комиссия Николь Ховерц, которая следит не только за спортсменами, но и за всеми представителями делегации. Судить о чем-то пока очень рано.

Что касается российского флага на церемонии закрытия, то есть несколько критериев, и сейчас любые предположения на эту тему - чистые спекуляции. Итоги будут подведены 24 февраля.

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