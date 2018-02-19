Представитель МОК: "Говорить о досрочном завершении Олимпиады для России пока рано"

Глава департамента по связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс провел пресс-конференцию после известия о положительной пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого. По словам Адамса, пока рано говорить о досрочном завершении Олимпиады для российских спортсменов.
– Это решит комиссия Николь Ховерц, которая следит не только за спортсменами, но и за всеми представителями делегации. Судить о чем-то пока очень рано.
Что касается российского флага на церемонии закрытия, то есть несколько критериев, и сейчас любые предположения на эту тему - чистые спекуляции. Итоги будут подведены 24 февраля.
miker65
Человек за футбол, а в Исландии жителей живет, как в моем родном городе Владимире. 300 тыщ. Но только их сборная в двадцатку вимире в рейтинге входит, а мое Торпедо Вл в рейтинге - в десять тысяч команд мира не входит...
12:47
ivradm
Лишнее подтверждение тому, что не надо было ехать на это шоу. Истинная причина поездки многих российских спортсменов меркантильна - использовать свой шанс, другого не дадут, потому что в основной состав не пробиться, а тут такой шанс - выхлестнули сильнейших, вот молодежь и рвет себя, до потери сознания на финише со всякими сопутствующими "эффектами". И не удивлюсь, если вдруг откроется факт, что керлингиста нашего свои же и накормили.
06:32
человек за футбол
а вот теперь становится очень актуальным вопрос "зачем туда поехала эта сборная?" я не могу назвать сборную под белым флагом сборной России...простите....но я в армии служил и в курсе что значит белый флаг....так вот теперь о поездке этих спортсменов...на хрена они туда поехали? ведь сразу было ясно что запрет флага и гимна это далеко не конец...что будет что-то еще...и к слову провокация или нет подсыпали или сам - это не важно - никто ничего не докажет. а мельдоний у него в крови скорее всего найдут и в пробе Б. И все, приехали дорогие товарищи. Говорили умные люди - пошлите туда юниоров по всем идам спорта, пошлите заявки на приглашения на юниоров и все. Результат по медалям был бы немного хуже...но я лично 20 место в медальном зачете или 16 место учитывая единственное золото фигуристок все равно считаю провалом...для страны где есть зима и 150 миллионов населения получить одно золото это очень очень круто....в Норвегии живет 5 с половиной миллионов человек а медалей у них - сами посмотрите. И не надо кивать на астму и все такое...в Голландии по моему 10-15 миллионов а медалей - опять же - сами посмотрите. А н у нас первый канал вещает вот мол какие наши крутые столько медалей взяли вот дурни. Ведь люди смотрят на место в медальном зачете и недоумение в глазах....
06:20