05:37 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Представитель МОК: "Если Крушельницкий действительно принимал допинг, нас это очень разочарует"

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Глава департамента по связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс провел пресс-конференцию после известия о положительной пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого. По его мнению, нельзя исключать вероятность провокации.

– Как я уже сказал, тестирование и санкции не являются ответственностью МОК. Расследование, если идет речь о какой-то провокации, тоже будет передано соответствующим органам, не мы будем его вести.

Если случай подтвердится, нас это очень разочарует. Но мы думаем о защите чистых спортсменов. У нас была отличная система целевого тестирования, российские спортсмены сдавали гораздо больше проб, чем другие. У нас было понимание, что "чистые" спортсмены должны иметь право выступать в Олимпийских игр, что коллективная ответственность недопустима. А запрещенные препараты могут быть приняты здесь или где угодно. Но именно уровень тестирования российских спортсменов был очень обширным. (Наталья МАРЬЯНЧИК). 

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Мельдоний в российском керлинге на Играх-2018: провокация или катастрофа?
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КОММЕНТАРИИ (3)
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S@t

Разочарует? Да ну... Возликуют однако...

12:47

genry2012

И лучше,естесттвенней - Марк Крушельницкий и Александр Адамс!

11:45

ol69312

он что с ума сошёл?? как это коллективная ответственность недопустима??? ох погонют дурочка этого! Надо же такое ляпнуть! Это же русские! А он недопустимо.... мда

06:17

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