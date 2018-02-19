Представитель МОК: "Если Крушельницкий действительно принимал допинг, нас это очень разочарует"

Глава департамента по связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс провел пресс-конференцию после известия о положительной пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого. По его мнению, нельзя исключать вероятность провокации.

– Как я уже сказал, тестирование и санкции не являются ответственностью МОК. Расследование, если идет речь о какой-то провокации, тоже будет передано соответствующим органам, не мы будем его вести.

Если случай подтвердится, нас это очень разочарует. Но мы думаем о защите чистых спортсменов. У нас была отличная система целевого тестирования, российские спортсмены сдавали гораздо больше проб, чем другие. У нас было понимание, что "чистые" спортсмены должны иметь право выступать в Олимпийских игр, что коллективная ответственность недопустима. А запрещенные препараты могут быть приняты здесь или где угодно. Но именно уровень тестирования российских спортсменов был очень обширным. (Наталья МАРЬЯНЧИК).