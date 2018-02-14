Моисеева по-прежнему считает россиянок фаворитами Игр после разгрома от британок

Скип сборной России Виктория Моисеева считает команду фаворитом Олимпиады-2018, несмотря на поражение от Великобритании (3:10). Россиянки проиграли седьмой энд со счетом 0:4, после чего завершили игру.

- В самом начале не смогли справиться со льдом, "прочитать" его, - цитирует ТАСС Моисееву. - Было много ошибок, исполнение было хуже наших ожиданий. Дальше пришлось играть в более рискованный керлинг, потому что брать по одному очку за энд было уже недостаточно. В таких ситуациях либо получается украсть, либо отдаешь много очков.

Вчера на тренировках лед сильно отличался, он всегда разный. Но это нельзя назвать оправданием, мы все равно должны были его "прочитать". Да, мы ощущаем себя фаворитами, но одна игра ничего не решает, хотя именно ее может не хватить нам в конце. По одному матчу нельзя говорить, что мы будем плохо играть.

В керлинге нельзя держать полностью безразличное состояние на протяжении всего матча. Нервы приходят и уходят, главное с ними справляться. Не могу сказать, что мы очень сильно волновались. Я эмоциональный человек в жизни, но мне не хочется кричать на партнеров в игре.

14 февраля на Олимпиаде. Live! //

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018