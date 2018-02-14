Милота дня. Норвежские керлингисты в штанах с сердечками

Мужская команда Норвегии в матче против Японии на Олимпиаде-2018. Фото REUTERS

Мужская команда Норвегии по керлингу провела первый соревновательный день Олимпиады-2018 в необычной форме. Команда скипа Томаса Улсруда вышла на матч против Японии в штанах с сердечками.

Тем самым спортсмены отметили День святого Валентина. Победить это норвежцам не помного. Японцы оказались сильнее со счетом 6:4.