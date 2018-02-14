23:13 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Милота дня. Норвежские керлингисты в штанах с сердечками

Мужская команда Норвегии в матче против Японии на Олимпиаде-2018. Фото REUTERS Мужская команда Норвегии в матче против Японии на Олимпиаде-2018. Фото REUTERS Мужская команда Норвегии в матче против Японии на Олимпиаде-2018. Фото REUTERS
Мужская команда Норвегии в матче против Японии на Олимпиаде-2018. Фото REUTERS
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Мужская команда Норвегии по керлингу провела первый соревновательный день Олимпиады-2018 в необычной форме. Команда скипа Томаса Улсруда вышла на матч против Японии в штанах с сердечками.

Тем самым спортсмены отметили День святого Валентина. Победить это норвежцам не помного. Японцы оказались сильнее со счетом 6:4.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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rusfed 2.0

Норвежский флаг по всем штанам был

00:13

rusfed 2.0

В Сочи были реально крутые штаны. А тут перемудрили

00:12

jаhlexx

На мужские жопы с сердечками у меня, извините, не стоит... "Милота", тьфу на вас

23:40 14 февраля

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